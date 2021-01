Afectados solicitan indemnización

Un total de 25 lesionados y algunos de sus familiares llegaron ayer al centro judicial Doctor Ángel Góchez Castro, en Santa Ana, donde el Juzgado Cuarto de Paz, realizó la audiencia inicial en contra de dos empleados de una empresa de gas involucrados en la explosión sucedida el 4 de enero en un local de comida rápida frente al mercado Central.

Entre los demandantes se encontraba Reina Martínez, de 25 años, que junto cuatro miembros de su familia resultaron con quemaduras por la explosión. "Pedimos que se nos reconozcan los daños ocasionados, salimos afectados junto a mi abuela, esposo y dos hijos" explicó.

Dijo que su puesto de ventas se ubicaba frente al negocio de comida rápida.

Manifestó que en el caso de los menores de edad, uno de siete años y otro de tres meses de edad, fueron llevados al hospital nacional de niños Benjamín Bloom y días atrás fueron dados de alta bajo estrictas órdenes médicas.

"A Diego, de siete años de edad, me le dieron el alta la semana pasada mientras que a Lían que es el más pequeño esta semana. Los médicos me han dicho que no pueden salir a la calle porque tienen graves quemaduras y tenemos que llevarlos a consulta hasta San Salvador debido al tipo de quemaduras que tienen" agregó.

Hugo Leonel López, de 48 años, fue otro de los afectados por la explosión. Manifestó que a raíz del estallido fue llevado al hospital nacional donde le practicaron una cirugía debido a que tiene dos costillas fracturadas. "La explosión me aventó lejos, quedé entre una de las paredes de un negocio", explicó el afectado.

Dijo que a su salida del centro de salud público los médicos le indicaron que debía continuar con el tratamiento en su casa pero que no ha podido comprar el medicamento porque no tienen el dinero.

Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), explicaron que las conciliaciones entre los afectados y las partes demandadas se llevarán a cabo a través de esa oficina judicial y los montos económicos que serán otorgados como parte de las indemnizaciones dependen de la gravedad de las lesiones que serán determinadas por Medicina Legal.