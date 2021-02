Afiliados a NI que apoyaron a Pereira dijeron ser excluidos por Will Salgado

El evento donde un grupo de militantes de Nuevas Ideas (NI) dieron su apoyo a Miguel Pereira, candidato a Alcalde de San Miguel por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fue, en principio, la reunión de más de cien líderes comunitarios de diferentes cantones de San Miguel, quienes iban a exponer sus necesidades al candidato a cambio del voto.

Contrario a las versiones que han circulado en redes sociales y que Pereira ha dado a conocer, no todos los presentes eran afines al partido que apoya al Gobierno. Algunos, incluso, pensaban que el evento no tenía color político y que iban en su calidad de líderes comunitarios, según confirmó José Alfonso García, líder comunitario y militante de NI.

"Eran liderazgos, había de Nuevas Ideas pero también había gente que no es de ese partido" expuso García.

El líder explica que, aunque saben que hay una coalición entre su partido y Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el candidato no es de su aprobación. "Nosotros estamos siempre con Nuevas Ideas, estamos apoyando al alcalde Pereira porque la verdad que Nuevas Ideas no lleva candidato. Will Salgado ni es de NI, él es de GANA".

Asegura, además, que el candidato de GANA no ha visitado sus comunidades y esto ha sumado al descontento. Sin embargo, recalca que su apoyo en las elecciones legislativas será para su partido. "En alcaldes es diferente porque uno da el apoyo a quien lo apoya a usted, pero no se si va a haber problemas. Don Will Salgado en el periodo que estuvo no nos tomó en cuenta y ni ahora que está en campaña".

Por su parte, el candidato Will Salgado niega que hubiera militantes de NI en la actividad. "El evento que dicen que era de Nuevas Ideas él (Pereira) lo financió y lo organizó e hizo pasar militantes del FMLN como militantes de Nuevas Ideas. Ahí no había nadie de Nuevas Ideas. Yo los conozco y ahí vi el video y ahí solo vi veteranos del FMLN y gente del FMLN. Ahí en el video uno mira’’ expuso.

Además, aseguró que no es cierto que no haya visitado comunidades. Según él su campaña se ha centrado en "hacer obras" y hacer mítines en los cantones y colonias.

Por otro lado, el 14 de febrero, el candidato a alcalde de ese municipio por Cambio Democrático (CD), Geovany Flores junto a su planilla, mostró su respaldo al proyecto de Miguel Pereira. Según Flores, no se trata de que pedirá el voto para el candidato, sino que respaldará sus propuestas y estará dispuesto a trabajar con él, en caso de que Pereira sea ganador.

"El que va de candidato para alcalde de Nuevas Ideas nunca se ha reunido con nosotros, ni siquiera me habló", sostuvo Flores, quien asegura que en un principio NI haría coalición con CD, pero que, al haberlo hecho con GANA las cosas cambiaron y su partido no fue tomado en cuenta.