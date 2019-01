Afirman que cocodrilos nadan en el río Grande

Los habitantes del caserío Santa Fidelia, del cantón La Canoa, y que viven en las orillas del río Grande de San Miguel, señalaron ayer que en los últimos días han aparecido por la zona al menos dos cocodrilos. La presencia de los animales no les ha causado extrañeza ni alarma, ya que lo consideran normal; incluso, algunas personas lavaban ropa ayer al interior del río, sin temor a dichos animales.

"Hace cinco años es que aparecieron unos cocodrilos, mi hermana encontró uno pequeño, pero lo volvió a meter al río. En esta ocasión, mi niña estaba afuera de la casa y vio el cocodrilo", afirmó Ana Sánchez, habitante de la zona.

Agregó que solo tienen temor por los menores, a quienes después de la aparición de los cocodrilos les han pedido que ya no se bañen en el río, como medida de precaución. "A uno no le da miedo, pero para evitar que les pase algo a los niños ya no se acercan a la orilla, aunque los cocodrilos que hemos visto no son peligrosos", añadió Sánchez.

Los pobladores han guardado videos y fotos en sus celulares como las pruebas más concretas del desplazamiento de los cocodrilos en la zona. "En la parte del río más honda (profunda) es donde han salido, pero en otros lados del río dicen que también hay, así que no se sabe cuántos son", expresó una menor. Los habitantes del sector aseguran que son más de dos.

Walberto Gallegos, técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en la zona oriental, expresó que junto con guardarrecursos y habitantes hicieron una inspección y no observaron a los cocodrilos.

Gallegos expresó que esa zona es paso para la laguna El Jocotal, que queda próxima, y no es nada extraño que cocodrilos permanezcan en Santa Fidelia.

El técnico del MARN dijo que los cocodrilos que observaron en los videos y fotos que tienen los habitantes son inofensivos, y no hay riesgo de que ataquen a las personas.