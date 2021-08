Afluencia de turistas en playas a pesar de covid-19

A pesar que la afluencia a las playas es menor en comparación con el periodo vacacional de Semana Santa, los turistas han optado por visitar la costa de El Salvador en las vacaciones agostinas.

Los aumentos en los casos de covid-19 no ha sido impedimiento para que los salvadoreños visiten las diferentes playas del país.

En un recorrido realizado por tres playas de La Libertad, se observó la afluencia de personas en una cantidad considerable. Una de las más visitadas siempre es la Playa El Majahual, que en esta ocasión no se observó con la peculiaridad característica de otros años, que es la aglomeración de personas.

Comerciantes de la zona consideran que las ventas han estado bajas y esperan en los últimos días de la vacación obtener un poco de ganancias.

Señalan que la población tiene temor de asistir a los centros turísticos por el aumento de casos de covid-19. "La gente tiene miedo por el covid, pero gracias a Dios no nos ha pasado nada. Hacemos un llamado a que vengan, no hay problema", dijo Jesús Antonio, vendedor de minutas.

Uno de los aspectos que ha beneficiado para que haya más turistas es el hecho que los eventos religiosos y las ferias fueron suspendidos. "Nos ha beneficiado un poco que no han habido eventos religiosos en San Salvador ni ruedas y eso nos ha beneficiado en la zona costera, en otros años no ha venido mucha gente como ahora", mencionó Jesús.

Hace un año, en el mismo recorrido realizado por la costa salvadoreña, el ambiente era diferente. Los comerciantes apenas empezaban a salir y prácticamente no había turistas en la zona.

Además de El Majahual, también se realizó un recorrido en la Playa El Tunco, San Blás y el Malecón de El Puerto de La Libertad. En los cuatro lugares no se observó presencia de turistas como en años anteriores.

Miembros de la Cruz Roja Salvadoreña de la sección de Santa Tecla señalan que hasta ayer no han atendido rescates de personas en ese sector y señalan que están trabajando en la prevención. "Se está viendo que las personas porten su mascarilla donde se hace aglomeración y hacemos el llamado que si toman no ingresen al agua y no dejar solos a los niños a la orilla del agua, se está trabajando más que todo en la prevención", dijo Fausto Fuentes.

Platillos Comerciantes de la Playa El Majahual ofrecen a los turistas diferentes platilos, entre estos papas fritas, cócteles y minutas.