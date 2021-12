Agente de la PNC lleva juguetes a niños de escasos recursos en Cabañas

Un agente policial destacado en el municipio de Sensuntepeque, Cabañas, entregó juguetes a niños del cantón Los Llanitos, de esta localidad, para llevar alegría a los pequeños. Según el policía, quien pidió ser identificado solo por su apellido Manzano, este es el tercer año consecutivo que realiza la entrega.

Los juguetes son comprados por el agente con su dinero y con ayuda de personas altruistas que se suman a su causa.

"Les doy juguetes para alegrarles la navidad ya que son niños de familias de escasos recursos. Yo vengo de un hogar pobre y sé lo que se siente no recibir ni un solo juguete en esta época", dijo Manzano.

Agregó, que con este gesto también logra ganarse la confianza de la comunidad, y transmitirles a los niños que hay elementos de la Policía Nacional Civil con sentido humano y con deseos de ayudar a la población más necesitada.

El agente Manzano expresó que espera continuar entregando juguetes a niños del municipio para poder crearles un buen recuerdo en esta época navideña. Invitó a instituciones privadas y públicas a sumarse a la causa y "alegrarles la vida con pequeños detalles a los niños de zonas de escasos recursos".

"No lo hago he con ánimos de tener protagonismo, sino porque sé lo que se siento que siendo niño nadie le dé un juguete a uno y quizás si yo no lo hago nadie lo hará", manifestó el policía.