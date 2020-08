Agente de la PNC muere en accidente de tránsito

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) murió ayer por la mañana en un accidente de tránsito ocurrido sobre el kilómetro 122 de la carretera Litoral, en el sector del caserío Santa Lucía, en Ereguayquín, Usulután, según detalló la División de Tránsito Terrestre de la PNC.

El agente se conducía abordo de una motocicleta. Fue identificado como Héctor Elías Chávez, quien estaba destacado en la sección de investigaciones de la subdelegación policial de Jiquilisco, siempre en Usulután.

"El compañero sobrepasó por la derecha y se encontraba un pick up estacionado, y él impactó de manera frontal en la parte trasera del vehículo y del impacto falleció en el instante, quedó sobre la motocicleta que él conducía", detalló una fuente policial.

Según la inspección preliminar de la Policía, el percance vial se debió a la velocidad inadecuada a la que conducía el agente. Iba, tarde para su trabajo, señaló la fuente.

El pick up en el que impactó el agente estaba estacionado en el hombro derecho de la carretera y el conductor estaba desinfectándolo debido a que se disponía a trasladar un familiar a un tratamiento médico, cuando ocurrió la colisión.

"En el caso del conductor del pick up no procede la detención, porque el pick up estaba estacionado y no hay ley que lo pueda culpar de este accidente de tránsito", indicó una oficial de Tránsito Terrestre.

El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, lamentó el hecho y envió sus condolencias a la familia de agente, y expresó que a través de Bienestar Policial, se garantizará el apoyo a los familiares que pasan un difícil momento.

Esta es la segunda persona fallecida en accidente de tránsito que se reporta en el departamento de Usulután durante este período atípico de vacaciones de agosto, y ambas víctimas se conducían abordo de motocicletas, confirmó la PNC.