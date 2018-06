Agente policial agrede a periodista de Grupo LPG

Un agente, que portaba el uniforme con los distintivos de la Unidad Táctica Especializada "Jaguares" perteneciente a la Policía Nacional Civil, agredió verbalmente y amenazó a una corresponsal de LA PRENSA GRÁFICA, mientras esta realizada una cobertura periodística en el cantón El Platanar del municipio de Moncagua en San Miguel.

El incidente ocurrió el martes por la tarde, cuando la periodista Flor Lazo se desplazaba a cubrir la exhumación de un cadáver en la zona rural del cantón Platanar y fue interceptada por un agente que la acusó de haber interferido con un operativo policial. Luego de esto, le quitó sus documentos personales y le dijo que la "iba a perfilar como pandillera".

Según Lazo, ella se dirigió a un grupo de agentes que estaba en el lugar conocido como La Plaza, y les consultó sobre el procedimiento que la Policía, Medicina Legal y Fiscalía realizaban en la zona donde se había desenterrado un cadáver.

"Yo estaba consultando a otros colegas que ya venían de la zona de las excavaciones, cuando se me acercaron dos agentes, que andaban con el rostro cubierto y sin número de identificación (ONI) y uno de ellos me dijo que me hiciera a un lado. Al cuestionar cuál era el motivo de esa acción, este mismo agente se exaltó y me comenzó a gritar", relata la periodista.

El agente acusó a la corresponsal de haberles hecho imágenes con su teléfono celular y luego le gritó exaltado, que este tipo de acciones las realizaban los periodistas para "desacreditar" la imagen que la población tenía de los agentes policiales.

La corresponsal trató de convencer al agente que nunca le había hecho vídeos y fotos al procedimiento policial, e incluso le ofreció que le revisaran el teléfono para que lo constataran. Sin embargo, el agente le retuvo los documentos y le pidió a un compañero que le tomara fotografías a los carnés y fin de verificar si esta tenía antecedentes penales. En todo momento, este agente se refirió a los periodistas como "aliados de los pandilleros" y de ser los responsables de hacer reportajes que perjudican el trabajo de los miembros de la corporación policial y de que también exponen sus rostros en vídeos y fotografías, lo que pone sus vidas en riesgo.

Similar situación vivió otro equipo de un canal local, que estaban en la zona y observó lo que ocurría con la periodista y se acercaron para a ver si podían auxiliarla. Esto molestó al agente, quien hizo que los otros periodistas estacionaran su vehículo y les mostraran credenciales y documentos personales. Tras varios minutos de mantener a los ambos equipos retenidos, los agentes procedieron a regresar a los documentos y uno de ellos les ordenó que se retiraran del lugar.

Luego de las acciones del agente del grupo Jaguares, la periodista procedió a interponer denuncias ante la Inspectoría por amenazas y en la Fiscalía por expresiones de violencia.