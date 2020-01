Agente policial fue lesionado tras ataque armado en La Libertad

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) se transportaba ayer en su vehículo cuando fue atacado con arma de fuego en la carretera Panamericana Oeste, en las cercanías del desvío que conduce hacia el municipio de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad.

Un vocero de la corporación policial detalló que el policía se defendió de la agresión, pero resultó con lesiones leves. "Dicho agente únicamente tiene una laceración", dijo uno de los policías cercanos a la investigación del atentado.

La Policía agregó que los atacantes pertenecen a estructuras delincuenciales, aunque no aclaró si son miembros de una pandilla en específico ni reveló si tienen indicios de las identidades. Los delincuentes huyeron tras el atentado y, hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportaron ninguna captura.

Las investigaciones iniciales sostienen que la agresión contra el agente, cuya identidad no fue revelada para protegerlo, no tiene vínculos con su pertenencia a la Policía. Sufrió el atentado cuando se transportaba en su automóvil particular.

El lunes pasado, en un ataque similar, tres investigadores de la PNC fueron atacados por supuestos miembros de la pandilla Barrio 18 cuando realizaban un "patrullaje de rutina". Ocurrió sobre la calle principal de la colonia Rosita, en el cantón Calle Nueva, de Guazapa, ubicado en el norte de San Salvador.

Los policías dispararon a los delincuentes y lesionaron a uno, que fue trasladado en calidad de capturado a un hospital para que recibiera asistencia.