Agentes de la STO sin recibir uniformes

Agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC), de San Miguel, ,denuncian que desde hace tres años no reciben uniformes nuevos y que los que tienen han tenido que remendarlos y teñirlos para poder seguir usándolos.

"Nosotros andamos en la zona rural y estamos en áreas especializadas, no entendemos por qué no nos toman en cuenta. Desde hace tiempo estamos pidiendo uniformes nuevos y a los que están en oficinas les han dado y a nosotros que andamos en la calle, no", dijo un agente, quien pidió no ser identificado.

Otro agente aseguró que de su salario ha tenido que comprar botas por que las que tenía ya no servían.

"Piensan que tres años nos van a durar las botas y no se digan los uniformes. El uso que les damos es permanente" expresó el policía.

Marvin Reyes, dirigente del movimiento de trabajadores de la Policía (MTP) denunció recientemente que el personal de las unidades especializadas de todo el país no han recibido uniformes desde hace varios años.