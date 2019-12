Agentes de tránsito no acuden a accidentes

Arnoldo Gómez, de 37 años, denunció que el pasado 28 de noviembre sufrió un accidente de tránsito sobre la 14 calle oriente, barrio San Francisco, San Miguel. El percance ocurrió cuando un taxista no respetó la señal de alto y colisionó contra su vehículo.

"Llamé al 911 y me preguntaron si habían lesionados o fallecidos, dije que no, y entonces me respondieron que iban a notificar a la delegación para que mandaran una patrulla. Esperamos una hora, y nada. El problema es que sin el parte de la Policía, la aseguradora no cubre el golpe. Después de tres horas de estar esperando, llamé a las oficinas en la delegación (PNC) y que ya iban en camino, pero nunca llegaron", aseguró Gómez.

Otro caso similar es el de Vanessa Alfaro, quien tuvo que esperar más de cuatro horas para que agentes de Tránsito Terrestre llegarán a hacer la inspección.

"Uno tiene que hacer tráfico porque no se puede mover y hay que esperar a que ellos (agentes) lleguen. Cuando al fin llegaron les pregunté por qué habían tardado tanto y me dijeron que no era relevante porque no habían heridos", denunció Alfaro.

También, el pasado 5 de diciembre, a las 8 de la noche, en la carretera Panamericana, en las inmediaciones del cantón El Jalacatal, San Miguel, Luis Argueta se conducía en su motocicleta cuando un vehículo tipo sedán lo sacó del carril. Argueta llamó al 911 informando del percance vial y que se había lesionado un dedo, sin embargo, los agentes policiales no llegaron.

"No me podía mover porque la moto era de la empresa en donde trabajo y tenía que seguir el proceso de la compañía cuando uno sufre un accidente. Es indignante porque ellos están para auxiliar, pero ni en ellos se puede confiar. Esa zona es solitaria y peligrosa, y se lo dije a la señorita que me atendió en el 911, pero ellos nunca llegaron", contó Argueta.

Al respecto, agentes de la Policía de Tránsito Terrestre de San Miguel, aseguraron que no dan abasto para cubrir todos los accidentes de tránsito que ocurren en el departamento.

Se intentó conocer la versión del jefe de Tránsito, Adí Cruz, pero no se encontraba.