Agentes del CAM de La Unión, infectados de coronavirus

Dos miembros del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de La Unión, han sido diagnosticados como positivos de covid-19, lo que ha generado preocupación en el resto de sus compañeros. Los agentes municipales aseguran que se enteraron de lo sucedido a raíz de que sus compañeros ya no siguieron llegando a laborar e indagaron por su propia cuenta y se enteraron de la situación, pues las autoridades municipales no les han brindado ningún detalle al respecto.

"Cuando pasamos consulta en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) lo único que nos han evaluado es la garganta, nos han dado unas pastillas y nos han dicho que es un gripe, tampoco nos han hecho prueba, y nosotros sabemos que uno de los compañeros está bastante grave", dijo uno de los agentes.

Un concejal de la alcaldía aseguró que al inicio, cuando los agentes presentaron síntomas de la enfermedad fueron atendidos en el ISSS y diagnosticados con dengue, pero al realizarle la prueba a uno de ellos se determinó que su complicación de salud se debía al coronavirus, posteriormente se le hizo una prueba al azar a otro agente y también resultó contagiado.

Además de estos dos agentes positivos de covid-19, hay otros ocho miembros del CAM que también han sido enviados a sus casas por posibles sospechas de haber contraído el virus, pero a ellos aún no se les ha practicado la prueba y el seguimiento médico depende del Ministerio de Salud. Al respecto, el alcalde Ezequiel Milla dijo que no saben con certeza si los agentes están contagiados con el virus, ya que fuentes de Salud les ha dicho que no están haciendo pruebas de covid-19.