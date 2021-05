Agentes del CAM denuncian presión para renunciar en la Alcaldía Capitalina

Yamileth Reyes lleva dos años y medio de trabajar en el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM) y el 7 de mayo le notificaron que será despedida, lo cual es un duro golpe para una mujer que es el sostén de una familia de cinco y que tiene una hija con problemas de salud. Ella es solo una de 155 miembros de esta dependencia capitalina que están en la incertidumbre con el cambio de gobierno municipal.

Por esa razón Yamileth y otros agentes llegaron ayer por la mañana a la Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS) para solicitar, a través de una carta, que el nuevo alcalde, Mario Durán, les permita establecer una mesa de diálogo con el objetivo de garantizar sus puestos de trabajo. Argumentan que muchos de ellos están siendo presionados para presentar sus cartas de renuncia.

"Lo que podemos hacer es unirnos ante estos atropellos. Hasta hoy han sido notificados, a través de un memorandum, 155 agentes del CAM. Les dijeron que debían renunciar. Las jefaturas tienen la orden de buscar los agentes que habían entrado durante el período del ex alcalde (Ernesto Muyshondt) para separarlos de sus cargos", dijo ayer Armando López, representante del movimiento de trabajadores de la alcaldía que los apoya.

Según López, por ahora han logrado detener el despido de 149 agentes, a quienes se les asesoró para que no presentaran su renuncia sino que hagan valer sus derechos como trabajadores. Otros cinco ya fueron despedidos bajo el argumento de que no tenían un diploma de formación como agentes del CAM.

López y otros tres agentes del CAM quisieron presentar ayer el escrito para solicitar audiencia ante Durán, pero otros colegas del mismo cuerpo de seguridad municipal les impidieron el paso.

"Lo que nosotros estamos intentando es ocupar la vía pacífica, la del diálogo, pero si no nos dejan tomaremos acciones más fuertes. Nosotros estamos dispuestos a dar la lucha", declaró López.

MÁS DESPIDOS

La nueva administración de la AMSS ha despedido o pedido su "renuncia voluntaria" a un aproximado de 700 empleados desde el 1 de mayo, según han afirmado trabajadores de la municipalidad a LA PRENSA GRÁFICA.

Una fuente que pidió anonimato por temor a represalias dentro de la alcaldía dijo que no solo han cortado las jefaturas, que son considerados puestos de confianza, sino de unidades como la secretaría de salud mental y la secretaría de la mujer.

"Para mi esto es algo injusto. Yo sé que como mujer tengo derecho a mi trabajo, sobre todo si yo no he cometido una falta que justifique mi despido. Pedimos que se pongan la mano a la conciencia, porque somos personas que no tenemos más fuentes de ingresos que este trabajo", dijo ayer Yamileth Reyes, frente a los portones de la alcaldía.

Los agentes del CAM que han sido amenazados con el despido siguen acudiendo a sus lugares de trabajo con la esperanza de las autoridades de la AMSS cambien de opinión. Además, dicen que formalmente siguen siendo empleados de la comuna y que tienen sus marcaciones como prueba de que no han abandonado sus puestos.