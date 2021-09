Agosto fue el segundo mes con más muertes por covid-19 en El Salvador desde que inició la pandemia

Agosto cerró con 285 fallecidos por covid-19 y 8,866 nuevos contagios, según las cifras admitidas por el ministerio de Salud (MINSAL) y recopiladas por LPG Datos. Con esto, agosto se convirtió en el segundo mes con más muertes y casos desde que la pandemia llegó al país.

Las estadísticas oficiales indican que enero pasado fue el mes más letal de la pandemia, con 289 fallecidos; mientras que julio de 2020 fue el que más casos confirmados acumuló, con 10,314. Respecto al año pasado, las muertes y contagios fueron mayores y la situación podría acelerarse todavía más, advirtieron médicos.

"Lo que nos demuestran estos números de más fallecidos y de mayor cantidad de contagios durante agosto, según los datos oficiales, y a pesar de que los datos oficiales no son fidedignos, es que hay un repunte de casos importante", señaló el infectólogo Iván Solano.

"Estamos ante un brote importante. No está controlada la enfermedad. Por lo tanto, no es cierto lo que dijo el ministro en una entrevista de televisión: que está a la baja. No es cierto", añadió.

Son cuatro los condicionantes (llamados ‘drivers’ en epidemiología) que están determinando la evolución de la pandemia a escala mundial: las variantes circulando en los diferentes países, la movilidad poblacional, el índice de rigor de las medidas de prevención y el cumplimiento de las medidas de prevención, y el cuarto es el porcentaje de la cobertura de vacunación, explicó el epidemiólogo salvadoreño Wilfrido Clará, radicado y ejerciendo la profesión en Estados Unidos.

En El Salvador, en principio, ni siquiera hay claridad sobre si está circulando la variante delta, que es un 60% más contagiosa que la original, luego de que el director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud de Panamá, Juan Miguel Pascale, afirmara la semana anterior que no detectó esa variante en las 200 muestras que analizó a petición del Gobierno de El Salvador.

"Con la vigilancia genómica hay dudas: de acuerdo con los datos del MINSAL, se habían detectado las variantes alfa, gamma, delta y lambda, pero después Panamá dijo que no había detectado delta en las muestras que le envió El Salvador. Ahora bien, el hecho de que no la haya detectado no significa que no esté circulando, pero queda una duda razonable sobre las variantes que oficialmente han sido reportadas", anotó Clará.

La red pública de salud no tiene la capacidad de hacer la secuenciación para detectar variantes en el país, solo el departamento de Virología de la Universidad El Salvador (UES), que hasta hace una semana no había realizado dicha secuenciación, según indicó Carlos Ortega, médico a cargo de ese departamento.

En segundo lugar, utilizando los indicadores que proporciona Google Mobility y los que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica, "El Salvador muestra niveles de actividad casi iguales que antes de la pandemia, no hay ninguna restricción. Hubo, pero ya no hay", advirtió el epidemiólogo Clará.

En cuanto al índice de rigor, que mide las políticas públicas de respuesta como parte del combate a la pandemia, cierre de escuelas, disminución de circulación del transporte público o aforo en lugares públicos, entre otros, El Salvador solo suma 36 de los 100 puntos, cuando la escala cero significa movilidad total y 100 restricción total de movilidad.

Y, por último, el cuarto driver aparentemente tiene un porcentaje aceptable, pero insuficiente: si bien El Salvador está muy por encima de las coberturas de vacunación contra covid-19 en Centroamérica, todavía hay un millón y medio de personas mayores de 12 años que no han recibido ni siquiera la primera dosis.

"La verdad, es muy difícil saber cuál es la situación real, ya que los datos oficiales son limitados. Si uno se atiene solo lo que el Gobierno presenta es bien difícil tener una idea más o menos razonable sobre cuál es la verdadera situación de la pandemia", manifestó Clará. "En todo caso, utilizando los análisis secundarios de agencias como la universidad de Oxford o del Colegio Imperial de Londres, de la OMS y del CDC en Washington, uno se va formando una idea y pienso que estamos en medio de una tercera ola con las condiciones propicias para acelerarse", añadió.