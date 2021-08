Agosto tiene promedio diario más alto de muertes por covid-19

Han pasado 16 días de agosto y este mes ya se perfila como el más mortal de toda la pandemia de covid-19, indican estadísticas del ministerio de Salud (MINSAL) analizadas por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

Entre el 1.° y el 16 de agosto, el MINSAL reconoció el fallecimiento de 163 personas a causa del coronavirus SARS-CoV-2, causante del covid-19. Esto equivale a un promedio de 10.2 muertes al día.

Esta cifra es el promedio diario más alto desde que apareció el coronavirus en el país. LPG Datos estima que si se mantiene ese ritmo de decesos diarios, agosto cerraría con unas 310 defunciones, convirtiéndose en el mes más letal de la pandemia.

El incremento en las muertes por la enfermedad es un reflejo de lo que epidemiólogos ya catalogan como la tercera ola de contagios, impulsada por la circulación de variantes de covid-19 más contagiosas, entre ellas delta, una de las más preocupantes.

“Esta extra mutación no le ha dado (a la delta plus) mayor ventaja sobre la variante delta. Se supone que la delta seguirá siendo la dominante”.



Alfonso Rosales, epidemiólogo.

Sin embargo, en medio de la aceleración de la pandemia, el ministerio de Salud ha fallado en actualizar sus estadísticas. Ayer, acumuló seis días sin publicar los casos diarios y solo ha anunciado el número de fallecidos. Hasta las 7:30 de la noche de ayer, el último dato era del 10 de agosto, cuando se confirmaron 303 casos.

"Es vergonzoso que el Gobierno no esté publicando sus datos. A mí me parece que es una falta de responsabilidad y es una falta de ética, porque la población necesita saber cuál es el estado de la pandemia en el país y, si el Gobierno no publica los datos, todos estamos a ciegas", dijo el epidemiólogo Alfonso Rosales.

Rosales consideró que el MINSAL ha decidido no publicar los datos "para mantenernos a todos aquellos que somos médicos, y que podemos analizarlos y hacer comentarios al respecto, sin poder hacer nada, porque no los podemos estudiar".

El epidemiólogo Wilfrido Clará coincidió con Rosales en que la falta de información es como ir "a la guerra con los ojos vendados" y consideró que un atraso de esta magnitud en la actualización de las estadísticas no tiene explicación desde el punto de vista técnico.

"La actualización debe ser rigurosa día a día. Puede ser que en una ocasión extrema, un día, no pudieron actualizar, pero seis días es algo inverosímil, inaudito", dijo el especialista.

"Estamos claramente en medio de un tercer brote en evolución. Mi opinión es que es un brote importante y la monitorización pandémica es la columna vertebral alrededor de la cual se tiene que articular toda la respuesta antipandémica", aseguró.

Casi dos millones de vacunados

Según el MINSAL, hasta el 16 de agosto se aplicaron 5,235,185 vacunas contra el covid-19. Sin embargo, de esa cifra solo 1,992,941 corresponden a personas que ya completaron el esquema de vacunación, es decir, tienen las dos dosis.

¿Qué es la variante "delta plus"?

En El Salvador, el MINSAL ha confirmado la presencia de las variantes alfa, beta, delta y lambda, pero también han crecido las dudas sobre la llamada "delta plus". Esta es una mutación adicional en la proteína llamada espícula, que es la que ocupa el coronavirus para adherirse a la célula humana que va a infectar.

Las primeras observaciones científicas consideraron que, al estar esta mutación justo en una posición que propicia que la proteína espícula se mantenga más abierta, existe una mayor facilidad de unirse a la célula humana. Pero hay otro grupo de científicos que ve en este mismo hecho una ventaja: al estar más abierta, la hace accesible para los cuerpos neutralizantes del virus, explicó Carlos Ortega, médico, investigador y profesor, encargado de la Sección de Virología y Microbiología Molecular del departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES).

"Esta interacción de que al estar más abierta infecta más, pero también es más susceptible al efecto de los anticuerpos, podría estar generando un equilibrio y por lo tanto esta variante ‘delta plus’ no presenta ninguna diferencia significativa con la variante delta", afirmó Ortega.

"No se sabe hasta el momento si esa mutación extra le va a dar a la variante delta plus una mayor capacidad de contagio o una mayor virulencia, pero lo que se ha visto hasta el momento es que se comporta igual a la variante delta", dijo el epidemiólogo salvadoreño Alfonso Rosales, radicado en Estados Unidos.