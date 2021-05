Agradecimiento por los 106 años de LA PRENSA GRÁFICA

Los atropellos contra el periodismo lesionan de manera grave el derecho de los ciudadanos a su Libertad de Expresión e Información. Cuando esto sucede, es un síntoma de que algo en la sensible estructura de pesos y contrapesos de la democracia está tomando un mal camino. En contraste, un ambiente favorable a la fiscalización por parte de los medios, a la crítica y la transparencia en el acceso de manera oportuna a la información pública, es un reflejo de mejoría en la protección de los derechos individuales. Estas deberían ser las bases sólidas sobre las que se construye el andamiaje de una gobernabilidad democrática.

El mal camino

El periodismo, como perro guardián de esa democracia, impone, por supuesto, unas características de independencia, balance y contrastación. No se logra avanzar durante 106 años sin una buena dosis de todos estos elementos. La responsabilidad de la prensa con los ciudadanos, no permite que se desfallezca en esta labor sin importar las provocaciones desde el poder. Un ejercicio que impone los más altos estándares de ética y calidad en su ejercicio.

No son tiempos fáciles. Se hacen más complejos cuando en vez de transparencia se siembran rumores, cuando en vez de oportunidad se formulan regulaciones excesivas, cuando en vez de libertad hay amenaza. Sin la libertad de información y expresión los ciudadanos no tienen elementos ciertos para tomar decisiones, y las sociedades caminan el mal camino que lleva al oscurantismo, la manipulación y el autoritarismo. La prevalencia y fortaleza de la prensa en estas condiciones es tan dramática, como la sobrevivencia misma de la democracia.

Carlos Eduardo Huertas, director de CONNECTAS.

LPG ha sabido adaptarse a los cambios que actualmente las Tecnologías de la Información y Comunicación demandan; además, impone una diferencia sustancial respecto a muchos otros espacios que han irrumpido hoy en día en el mundo de las comunicaciones. LPG sigue siendo unos de los pocos medios de comunicación sólidos, con una línea editorial seria, que da la cara y cuyas publicaciones no se esconden en el anonimato.

FESPAD felicita a LA PRENSA GRÁFICA por su 106° aniversario de fundación

Esto es importante en el contexto actual donde hay una irrupción de espacios digitales o generadores de contenido que tienen apariencia de medios de comunicación, pero que se escudan en el anonimato, donde ni se conoce su consejo editorial, ni la dirección postal donde se ubica el medio. Esos elementos deberían ser tomados en cuenta por los lectores para saber qué medio le da información veraz y responsable.

También, consideramos como FESPAD, que LPG tiene una práctica de autorregulación; esto posibilita trasladar a la población información objetiva.

En contextos como el que actualmente pasa El Salvador en cuanto al debilitamiento del régimen democrático, la importancia de los medios de comunicación como LPG se vuelve más relevante. Las restricciones a la libertad de prensa son un serio problema para la democracia, por lo que es algo que debemos defender con todas nuestras fuerzas.

Saúl Baños, director de FESPAD.

La libertad de prensa y la libertad de expresión constituyen dos ganancias fundamentales del pueblo salvadoreño, que fueron ganadas a costa de mucha sangre y mucho sacrificio. En los últimos 29 años se ha gozado de una condición que en el tiempo anterior de existencia de la nación, que va a cumplir 200 años ya, no ha tenido comparación. Estos dos valores constituyen características esenciales para la democracia.

Las libertades

Los medios de comunicación han cumplido un valor fundamental en estos 29 años de informar a la población. Hemos visto cómo los medios tradicionales han retomado hechos del pasado, a lo largo de 50 años después del gobierno del general Martínez, y luego durante la guerra específicamente: han abordado temas que antes solo se abordaban desde medios considerados no tradicionales o de oposición, pero desde los Acuerdos de Paz ha habido una apertura tocando temas delicados y no gratos para todos y llevándolos a la agenda nacional, como la lucha contra el VIH en los primeros días.

Es de suma importancia que existan medios de comunicación que nos permitan expresar nuestra opinión sin que haya ningún condicionante para hacerlo y así, desde la firma de los Acuerdos de Paz, hemos podido expresar nuestra opinión sobre el manejo de la salud en el país, particularmente de la salud pública. Entonces, yo encontré en medios como LA PRENSA GRÁFICA una tribuna de puertas abiertas, a pesar de que nuestra posición siempre ha sido de señalamiento a situaciones que nos han parecido que no son éticas, que no son correctas.

Jorge Panameño, infectólogo.

La prensa, en términos generales, es una de las bases esenciales de la democracia, dado que a través del periodismo no solo se informa, no solo se investiga, sino que permite una construcción democrática más sólida. Quien le tenga miedo a la prensa, ya está confesando su delito. A la prensa hay que verla como una aliada de la democracia y, si nadie debe, si nadie teme, no hay motivos para sospechar de la prensa.

Bajo ataques

Lo que hemos visto en los últimos meses es un ataque sistemático para desprestigiar el trabajo periodístico de parte del Gobierno, a toda costa, catalogándolo como de oposición y de muchos otros epítetos. El periodismo incómodo, el que hace muchas preguntas difíciles, para muchos políticos, en la tradición latinoamericana y en nuestro país, es visto como una especie de instigador y acosador, pero vuelvo al principio ético: si yo no debo, no debería de temerle, debería de fomentarlo; por el contrario, han sido creados medios oficiales para dar otra versión más cómoda y más a la medida del discurso y la narrativa gubernamental.

Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación (ICTI) de la UFG.

Para mí LA PRENSA GRÁFICA siempre ha sido uno de los medios más equilibrados, porque ha dado un aporte no solo a lo largo del tiempo, en el que han habido tendencias, porque no ha cambiado su visión y su línea editorial, que siembre ha sido bien justa a la hora de informar lo que se necesita informar y, sobre todo, dándole prioridad a temas que pueden ser evaluados por otros medios como no prioritarios.

En equilibrio

Desde el punto de vista de salud, y desde el punto de vista de las políticas de la salud de la niñez, que es mi especialidad, yo siempre he tenido una gran recepción por parte de LA PRENSA GRÁFICA. He visto cómo le han dado importancia a estos temas que tal vez en la palestra nacional no sean los de mayor tendencia, y eso ayuda a formar una opinión crítica de cómo está la situación. Me parece que LA PRENSA GRÁFICA siempre ha tenido bastante compromiso con temáticas de índole social y científico y eso ha sido un apoyo esencial para los médicos y para todos los que tenemos interés en la salud pública.

Decir la verdad siempre es incómodo y es un compromiso que se tiene, más no es una obligación. Uno puede tener una tendencia y una opinión personal, pero más allá de eso siempre debemos ser justos en cuanto al grado de importancia que se le da a las cosas y considero que el rol que ha jugado no solo LA PRENSA GRÁFICA, sino todos los medios de comunicación, ha sido ofrecernos una perspectiva general de las cosas, siendo críticos tanto para que lo que se está haciendo bien mejorarlo como para que lo que se está haciendo mal evitarlo.

Luis Guillermo Castaneda, expresidente de La Asociación de Pediatría (ASOPEDES).

En primer lugar quiero felicitar a LA PRENSA GRÁFICA por tantos años en que ha estado produciendo información y comunicando a la población salvadoreña sobre los diferentes acontecimientos del país y a nivel internacional.

Por más años

En segundo lugar, en este momento es necesario en El Salvador un periodismo objetivo, investigativo, pero por sobre todo profesional porque es necesario que la población conozca lo que ocurre en el país y el mundo pero desde la óptica desde la objetividad para que pueda tomar decisiones con información veraz, para que pueda formar su opinión a partir de información objetiva, de tal manera que no dudo que LA PRENSA GRÁFICA continuará con esa dinámica de trabajo, con esa característica propia de la objetividad y que permitirá a la población tener información de buena calidad.

José Apolonio Tobar, Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos.