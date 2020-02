Agricultor fue asesinado a golpes

El cadáver del agricultor Antonio de la Cruz Cabrera, de 54 años, fue encontrado ayer por la mañana, en un cultivo de pipianes, ubicado en el cantón San Sebastián El Chingo, en San luis la Herradura, (La Paz). Cabrera residía en ese mismo cantón.

De acuerdo con las autoridades policiales la víctima tenía golpes en su rostro y sangre a un costado de la cabeza, por lo que asumen que su muerte fue producto de una golpiza. "Una llamada al Sistema de Emergencias 911 fue la que nos alertó del hallazgo del cadáver, nos hicimos presentes al lugar a inspeccionar, encontrando el cuerpo del señor. Desconocemos el motivo del homicidio", manifestó un jefe policial.

Familiares de la víctima, comentaron que este salio la tarde del pasado jueves a trabajar en los terrenos donde cultivaba pipianes, pero ya no regresó. "Nosotros lo andábamos buscando, porque ya no volvió a la casa, pero nunca nos imaginamos que lo íbamos a venir encontrar muerto. Él no se metía con nadie, solo trabajando pasaba, no sabemos porque lo mataron", expresó un hijo del fallecido.

La Policía presume que el crimen haya sido cometido por miembros de pandilla que delinquen en la zona. "Este caso nos viene alarmar como PNC, al parecer el señor no tiene vinculo con pandillas, tampoco tenía rencillas personales, y la forma como fue asesinado nos parece extraña. Ya iniciamos las investigaciones para dar con los responsables", detalló el oficial.