Agricultor gana el concurso de Míster Santiago Nonualco

Santos Osvaldo Molina Barahona, de 20 años, fue elegido como Mister Santiago Nonualco, un concurso que por primera vez realizó la alcaldía del municipio como parte de los festejos patronales de la localidad que se celebran del 16 al 24 de julio. El evento se realizó el sábado 23 de juliocon el objetivo de lograr la inclusión de hombres en concursos de belleza.

El ganador representó al cantón Santa Teresa, donde reside. Al convertirse en ganador del certamen, también obtuvo un premio de $10,000 otorgado por la municipalidad y que serán invertidos en proyectos sociales en su comunidad.

Osvaldo Molina Barahona (izquierda) y Diana Beatriz Rivas Santos, ganadores del certamen de belleza realizado en Santiago Nonualco. Foto LPG/ Alfredo Rodríguez.

"Para mí es un orgullo haber ganado, al inicio no quería participar, pero luego me decidí y no me arrepiento. El proyecto me llamó la atención y fui a la audición y quedé; luego me preparé para ganar y lo logré. Yo me dedico a la agricultura, le ayudo a mi padre quien es mi motor y en un futuro quiero estudiar comunicaciones", expresó Santos.

Señaló que el premio que obtuvo se invertirá en la remodelación de la cancha de basquetbol de la comunidad, que incluye la construcción de los graderíos y el techado. "Agradezco que nos dieron ese dinero porque servirá de mucho para nosotros en el cantón", afirmó.

Santos consideró que esta clase de actividades sirven para dejar a un lado los estereotipos y demás perjuicios de que solo las mujeres pueden participar en concursos de belleza. El joven fue elegido de entre un grupo de 11 participantes de diferentes comunidades del municipio.

Foto LPG/ Cortesía.

Al respecto la alcaldesa municipal, Damaris Leiva dijo que son el primer municipio del país en realizar un concurso para premiar el talento y carisma de los jóvenes. "Somos el primer municipio que lleva a cabo la elección de un míster. Hombres y mujeres somos iguales y lo que queremos es que la gente pueda apreciar el tema de que hay jóvenes talentos que se dedican a cosas artísticas. Tenemos muchos jóvenes que se dedican al modelaje en el municipio", manifestó la funcionaria.