Agricultores preocupados por sequía

Productores agrícolas de San Vicente se encuentran preocupados debido a la afectación que ya está causando en sus cultivos la sequía severa, que en algunas zonas ya pasa de los 22 días, según manifestaron. La ausencia de lluvias incluso ha provocado que se sequen manzanas de maíz, frijol, arroz y otros cultivos. De acuerdo con el nivel de estrés hídrico actual, de no haber agua en los próximos cinco días, se perderían por completo.

“Ya van 22 días sin llover y eso nos afecta grandemente por los cultivos que están a punto de perderse y otros que ya no darán producción. Esto es gravísimo, porque no tenemos dónde más conseguir los granos básicos”, comentó José Vicente Clímaco, agricultor del cantón San Diego, del municipio de San Vicente.

Clímaco lamentó que la atención por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) esté centrada en los departamentos de La Unión, San Miguel y Usulután, cuando los impactos de la sequía también han llegado a San Vicente, que es parte del corredor seco.

“Hasta el momento nadie ha venido a supervisar a estos lugares la situación de los cultivos; las milpas que por estos días están soltando flor sin duda no van a dar cosecha; las que están pequeñas, si llueve, posiblemente revivan. No es posible que no tomen en cuenta a San Vicente”, agregó.

A las pérdidas, que podrían rondar los $800 por manzana de siembra de maíz, suman gastos de alquiler por parcelas, situación alarmante para pequeños productores que cultivan para consumo del hogar, sostuvo Clímaco.

Fuentes del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) indicaron que en San Vicente cuentan con pluviómetros, con los cuales se monitorizan las cantidades de agua en distintos puntos y que, según la información recolectada, ya habría un 20 % de afectación en el departamento.

Entre los municipios con más afectaciones se encuentran Apastepeque, Santa Clara y San Ildefonso, en este último las pérdidas podrían ser del 100 % debido a que los terrenos son áridos y pedregosos. Los tres están situados en la zona norte de San Vicente.

El titular del MAG, Orestes Ortez, manifestó recientemente que se realiza una evaluación a través del levantamiento de información sobre las consecuencias de este período seco, y que dependerán de los resultados obtenidos las medidas a tomar para ayudar a los productores de las zonas afectadas.

Otros productores del sector del cantón El Arco, de Tecoluca, quienes aseguran que sus milpas prácticamente ya se secaron, hicieron un llamado a las autoridades a realizar un recorrido en todos los municipios para identificar daños; de lo contrario, “será injusto que no se les tome en cuenta” en posibles ayudas.