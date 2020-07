Agricultores temen pérdidas

Los agricultores de la zona sur del municipio de San Miguel, están preocupados porque dicen que hasta la fecha no cuentan con la suficiente información para identificar la plaga de langostas voladoras que amenaza con afectar los campos agrícolas de diferentes países de centroamérica.

En esa zona de San Miguel, los agricultores regularmente solo siembran de postrera, debido a que para esta época ya no se corre el mismo riesgo de perder los cultivos por los desbordamientos del río Grande que se dan al inicio de la época invernal, pero la preocupación de los productores surge debido a la alerta de la plaga emitida por el gobierno y aseguran que hasta el momento no han tenido acercamiento ni visitas de los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y que no tienen información sobre como combatir esa especie.

"Tenemos miedo de perder los cultivos y quedarnos solo con los gastos, por lo que pedimos al Ministerio de Agricultura que se acerque a nosotros y nos dé más información sobre como podemos hacer para matar esa plaga", expresó Julio Cesar Galeas, agricultor del cantón La Canao.

A mediados de la semana pasada el MAG comenzó a capacitar a personal técnico y agricultores, y verificaron algunas denuncias sobre la presencia de un chapulin en algunas parcelas de cultivos, pero han descartado que se trate de un avistamiento de la langosta que devora los cultivos. Los agricultores consideran que la información sobre como combatir la plaga se les debe transmitir de inmediato para hacer sus esfuerzos para evitarla.