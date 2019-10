Agua llegará primero a Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Mejicanos al finalizar paro en Las Pavas, dice ANDA

Después de las 6:00 de la tarde del domingo, cuando la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) reestablezca el bombeo de agua desde la planta potabilizadora Las Pavas en San Pablo Tacachico (La Libertad), las zona que comprende los municipios de Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Mejicanos será la primera que reciba el líquido, dijo este viernes el presidente de la autónoma Fréderick Benítez, durante una entrevista en televisión en el programa República SV de Canal 33.

Fréderick Benítez, presidente de ANDA, durante entrevista este viernes en el programa República SV de Canal 33. Foto: cortesía/ANDA

“Luego el agua se mueve para el centro de San Salvador, donde está el barrio San Miguelito, La Laico, La Rábida, la colonia Magaña, la Atlacatl, la San Joaquín, la Santa Lucía, la Veracruz”, agregó el funcionario.

El martes que Benítez anunció el “paro” en Las Pavas desde las 6:00 de la tarde del sábado hasta la misma hora del domingo, advirtió también que se necesitarán al menos 48 horas para que las tuberías vaciadas se llenen nuevamente de agua y el servicio llegue hasta las colonias afectadas. Dicho plazo se cumpliría el martes a las 6:00 de la tarde.

En las etapas de la colonia Altavista el servicio de agua potable se reestablecería hasta el martes en la tarde, estima ANDA. Foto de LA PRENSA/Éricka Chávez

“Como va llenando y todos tenemos los chorros abiertos, el agua cuesta que se mueva. La velocidad del agua no es la misma que la de la energía eléctrica. La energía eléctrica usted apreta el swich y se mueve a una velocidad rápida… entonces el agua no, va a su velocidad y por ejemplo, en Soyapango, las Altavistas, le va a ir llegando el agua tipo martes en la tarde, por ahí”, expresó Benítez este viernes.

Las zonas afectadas con el corte de agua son los municipios de Soyapango, Mejicanos, Apopa, San Salvador, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Tonacatepeque, San Martín, Nejapa y Altavista.

“Hemos estado llamando a la población que agarre, que guarde agua, desde el martes de esta semana. Anteriormente no se hacía, los cortes no se le avisaban a la gente, era más fácil perdir perdón que pedir permiso”, aseguró.

Sin embargo, habitantes de las colonias El Pepeto, La Coruña y Prados de Venecia enviaron sus quejas durante la entrevista a Benítez manifestando la imposibilidad de recolectar agua antes del corte porque desde el sábado pasado no tienen el servicio.

Benítez aseguró que la ANDA habilitaría el agua para dichas zonas durante este viernes y el sábado para que “se puedan abastecer y pasar esta temporada”.

Las diferentes etapas de la colonia Altavista son las más afectadas por los cortes de agua mientras se realizan los trabajos de rehabilitación de la planta Las Pavas. Foto de LA PRENSA/Archivo

Reiteró que “la gente de las Altavistas, las colonias de Soyapango y San Bartolo no van a pagar nada de aquí hasta que sean reparadas Las Pavas” y el proyecto esté concluido. Se estima que esto ocurra en 2020.

Durante los días que no haya agua potable, 60 pipas –entre las que pertenecen a ANDA y las que han sido contratadas- abastecerán las más de 750 colonias afectadas y se entregarán 60 mil botellas de agua. ANDA informó que los primeros puntos de distribución estarán en Altavista, Soyapango, San Bartolo, Santa Tecla, Apopa, el centro de San Salvador y San José Villanueva, a cargo de la Fuerza Armada.

El paro que se realizará en Las Pavas se hace con motivo de las obras de rehabilitación, cuyo costo total supera los $61.5 millones que provienen de un préstamo con Francia y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Imagen aérea de la planta potabilizadora Las Pavas, en San Pablo Tacachico (La Libertad). Foto de LA PRENSA/Archivo

Benítez dijo que la planta produce 1.2 metros cúbicos de agua por segundo aunque está diseñada para producir tres. “Entonces al tener la planta al 100 % trabajuando, podemos llegar a los tres metros cúbicos por segundo, eso va a ser en beneficio de toda la población, las zonas que les mencionaba… las Altavistas, y va a ser un gran impacto”, dijo este viernes.

Mencionó que la suspensión de agua programada para el fin de semana es la última que se tiene en este año y que otros cortes planificados para el 2020 no se llevarán a cabo. “Se decidió, nosotros con el equipo técnico de ANDA que conocemos un poco, que no se van a hacer esos trabajos porque no son necesarios y en lugar de invertir esa plata ahí vamos a hacer otros trabajos en beneficio de la planta (Las Pavas)”, indicó.

La planta potabilizadora Las Pavas se encuentra en San Pablo Tacachico (La Libertad). Foto: cortesía/ANDA

Agregó que la rehabilitación de Las Pavas es “una parte de la gran solución para el Área Metropolitana” pues se piensan ejecutar más proyectos. “No podemos hacer lo que se hizo en el pasado, no creer que San Salvador ya no va a crecer o no creer que va a haber un desarrollo urbano”, consideró.

Mientras, expuso que Las Pavas contará con “equipos más eficientes” que permitirán una reducción del 25 % en el consumo de energía eléctrica y aseguró que tienen un plan “en este quinquenio” para que la ANDA produzca su propia energía eléctrica y sea autosostenible.