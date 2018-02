Aguas residuales van al golfo de Fonseca 

Ante la falta de una planta de tratamiento de aguas negras y grises, los residentes de la comunidad Las Salinas, en Conchagua, La Unión, han decidido depositarlas en el golfo de Fonseca. Para ello, han colocado una tubería madre, a la que se conectan tubos que salen de los baños de al menos 18 viviendas de ese sector.

Las familias que no tienen sistema conectado a la tubería madre, optan por tirar las aguas negras y grises a una quebrada, la cual también desemboca en las aguas del golfo, generando un problema de contaminación al que nadie la ha prestado atención.

“Todo mundo lo está haciendo, están descargando las aguas grises al mar. Y no solo nosotros, mire, lo del centro penal allí va caer, y sabemos que no es correcto, pero la necesidad no obliga a hacerlo”, comentó uno residente.

Los habitantes aseguraron que no pueden construir fosas, ya que por cercanía con el mar, la profundidad del agua no se los permite. La única alternativa sería la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Agregaron que desde hace 15 años vienen gestionando un proyecto de tratamiento; también, han buscado apoyo de la municipalidad y hasta del Gobierno central, pero señalan que la única respuesta que han obtenido es que un proyecto de esa naturaleza “cuesta millones de dólares”.

“Esto trae muchas enfermedades, como el dengue, además del mal olor que tampoco se aguanta. Fuera bueno que las autoridades tomen cartas en el asunto y vengan a ver el problema que tenemos nosotros”, manifestó Francisco Fuentes, habitante de la comunidad.

En la quebrada que cruza el caserío hasta llegar al golfo se pueden ver diferentes animales, como cerdos y gallinas, comiendo de los desechos que caen de las viviendas, esto provoca problemas de insalubridad.

En el caserío Las Salinas habitan un aproximado de 200 familias, pero hay otras comunidades de los alrededores que también tienen el mismo problema.

Se trató de obtener una postura de la Unidad Ambiental de la Alcaldía de Conchagua, pero se informó que la coordinadora no se encontraba en la oficina.