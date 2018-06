"Ahí el licenciado Memo sabrá qué función me va a dar": Cristina López, a la espera de ser reincorporada en Asamblea

La ex diputada por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Cristina López, reapareció en la Asamblea Legislativa. La ex marchista fue uno de los 84 legisladores del periodo 2015-2018, pero no fue reelecta el pasado 4 de marzo.

Sin embargo, López volvió al seno legislativo y fue parte de la reunión de la comisión de Juventud y Deporte con personeros del INDES y FESFUT del pasado lunes, así como de una reunión previa de seguimiento del equipo técnico de la comisión.

Nuestro Diputado Beltran Bonilla.ya en la comición de deportes. pic.twitter.com/etYxGJDCws — Cristina López (@CLopezDiputada) 4 de junio de 2018

De momento, ni López ni la bancada del PCN han asegurado la función que desempeña López, quien dijo que espera que el partido la tome en cuenta por ser una atleta reconocida: “Creo que puedo dar muchos aportes a esa comisión desde mi punto de vista como deportista”, agregó.

“Yo sigo siendo parte del partido. Ahí el licenciado Memo (Manuel Rodríguez), quien es el presidente (sic) del partido, sabrá qué función me va a dar. Realmente no he firmado nada, no tengo nada con la Asamblea Legislativa. Simplemente sigo siendo parte del partido y como exdiputada voy a seguir dando mis aportes en el ámbito deportivo”, amplió la medallista de oro en los Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007.

Por su parte, el diputado José Antonio Almendáriz, jefe de fracción de la bancada pecenista, aceptó que se evalúa la incorporación de la exatleta en calidad de asesora.

“Ella no tiene contrato con nosotros. Estamos valorando la experiencia de ella como atleta y la que adquirió como diputada. Podría ser que forme parte como asesora, pero todavía no ha sucedido”, reconoció el parlamentario.

A inicios del año, López fue investigada en la legislación pasada por el Tribunal de Ética Gubernamental por la contratación de dos familiares en la Asamblea Legislativa. Estas contrataciones habrían sido el 1.º de junio de 2015, según documentos de la Oficina de Información Pública de la Asamblea que fueron anexados al expediente del TEG.