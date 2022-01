"Ahí va a entrar el que tenga para pagar": comerciantes informales dicen que no tienen cómo pagar un puesto en el mercado Hula Hula

Con frases como "esto está calmado", "que entren los que quieran vender ahí" y "con lo que vendemos no alcanza", vendedores informales ubicados en los alrededores del nuevo edificio del mercado Hula Hula manifiestan que no tienen la capacidad para pagar un puesto en el interior, ya que el costo mensual de alquiler es de $200 dólares.



Los comerciantes, que en su mayoría venden ropa, cinchos, carteras, bolsones, refrescos naturales y fruta, insisten en que el alquiler impuesto por la alcaldía es muy alto.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

"Mire qué hora es y no he vendido ni cinco", dijo un comerciante de ropa. Agregó que en muchos casos compran mercancías para vender con dinero prestado y que tienen que pagar esos préstamos, pues de lo contrario no les vuelven a facilitar capital de trabajo.



Al igual que hace algunos días, al edificio solo ingresan automóviles que llegan a parquear al lugar por un costo de $1.00 la hora. El edificio que costó $34.1 millones de dólares y que fue construido durante la gestión del anterior alcalde Ernesto Muyshondt tiene habilitado el parqueo de alquiler y una zona de comida.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal



"Ahí va a entrar el que tenga para pagar, nosotros que solo vendemos cinchos no tenemos más que seguir en la calle. Dios nos va a proveer para vender aunque sea un poquito", dijo Mario Guzmán sobre el costo de los puestos que miden 1.90 por 1.90 metros.



El Centro Comercial Municipal Hula Hula fue construido en el ex parque Hula Hula, ubicado entre la 1a. Y la 3a. Avenida Sur, entre la calle Rubén Darío y la Arce.