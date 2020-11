“Ahora es cuando se necesita más alegría”

Las calles del centro de San Salvador ya empezaron a ser decoradas e iluminadas por los adornos y luces de la época navideña. En el ambiente, ya se disfrutan los vientos característicos de diciembre.

La plaza Cívica Capitán General Gerardo Barrios ha sido decorada con un árbol de navidad y con una bola grande con luces; sin embargo, según los comerciantes, aún no ha sido inaugurada la época navideña, como lo hacen año con año las autoridades de la municipalidad, a finales de noviembre, con el “encendido del árbol” que da por iniciada la temporada.

“La venta de artículos navideños, va de generación en generación, a mi me enseñó mi tio desde los 8 años. Ya tengo 55 años de vender en la temporada”.



Celia García, Comerciante San Salvador

Sobre la avenida Cuscatlán, en el centro de la capital, a un costado de la Biblioteca Nacional, la comuna de San Salvador ha permitido la instalación de aproximadamente seis puestos de venta de artículos navideños.

Agentes de la PNC y del CAM de San Salvador ya empezaron a reforzar la seguridad en la zona, por el aumento de gente que transitará ahí los próximos días.

“De generación en Generación”

Entre los puestos que se han instalado en la avenida Cuscatlán, está el de Celia Yolanda García, una comerciante que desde pequeña se dedica a la venta de artículos navideños.

Celia comenta que, desde los 8 años, inició a vender productos de la época de fin de año. "La venta de artículos navideños va de generación en generación, a mi me enseñó mi tío desde que estaba muy pequeña, porque yo siempre le ayudaba", afirmó.



Aseguró que ahora la tradición la sigue su nieta, Michelle Chávez, quien le ayuda con en el negocio.



Las dos coinciden que el año ha sido difícil, pero esperan que las personas se acerquen y no tengan miedo por la situación generada por la pandemia. "Sabemos que el año ha sido malo y tenemos miedo que la gente no quiera venir a comprar, pero esperamos que nos compren y que tengan el deseo de llevar alegría a sus casas", dijo Michelle.

En el olvido. En estos tiempos, son pocas las personas que compran las tarjetas navideñas, según Celia.

“Este año ha sido duro, pero nosotros esperamos y confiamos en Dios que hay personas que se incentivan y sacan el espíritu navideño”, mencionó Celia.

Las vendedoras aseguraron que uno de los artículos que poco a poco ha ido disminuyendo su venta, son las tarjetas navideñas. Celia asegura que hace aproximadamente 10 años empezó la baja de estos productos, debido al aumento de la tecnología digital, pero sostiene que siempre hay personas que buscan ese tipo de artículos para no perder la tradición de enviar mensajes a sus seres queridos.

Afirmó que inició su negocio con la venta de tarjetas, pero cuando bajó la demanda, tuvo que idearse para ofrecer otros productos a sus clientes, como luces, adornos, nacimientos y otros que la gente le encarga.

Esperan inauguración

Los comerciantes esperan que las ventas mejoren cuando las autoridades declaren inauguradas las compras, sobre todo el árbol que está instalado en la plaza Barrios, que es cuando empiezan a llegar más clientes.