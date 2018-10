"Ahora he empezado a vivir"

Cumplir con los chequeos médicos periódicos y la recomendación de someterse a una ultrasonografía fueron las circunstancias que permitieron a Elizabeth Baires darse cuenta de que tenía cáncer de

Además de su familia, muchas amistades han demostrado su apoyo para que logre sobrevivir al cáncer y también el apoyo para no perder la fe. "Bendito sea Dios, yo tuve la mano del pastor Carlos Hasbún, que él estuvo intercediendo por mí desde que me detectaron. Yo llegué llorando con él, le hable, me respondió, me dio las fuerzas que uno necesita en ese momento", recordó.

También reconoce el apoyo que brindan otras entidades, como el Comité de Proyección Social, que recientemente inauguró el Albergue Misericordia Dr. Armando Calderón Sol, que brindará alojamiento a pacientes con cáncer de escasos recursos que llegan del interior del país.