Ahuachapaneca es un de las 100 mujeres más influyentes

Wendy Caishpal, es una ahuachapaneca, de 31 años, activista y portavoz de los derechos de las personas con discapacidad y sobreviviente de un ataque armado, que fue elegida por la British Broadcasting Corporation (BBC por sus sigla en inglés), de Londres, como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en el 2020.

Wendy trabajó con Miva Austria, una organización sin fines de lucro en Stadl-Paura, Austria, y fueron ellos los que reconocieron su trabajo a nivel internacional y la nominaron, explicó la joven.

Además, Wendy es representante de El Salvador en el Instituto de Mujeres sobre Liderazgo y Discapacidad (WILD) y Movilidad Internacional de Estados Unidos. También es fundadora y directora del proyecto municipal Ahuachapán Sin Barreras, que promueve y protege los derechos de las personas con discapacidad en el municipio.

Entre sus logros también está el haber representado a El Salvador en un intercambio mundial de mujeres líderes con discapacidad.

"Este año Dios me premió con esta nominación, convirtiéndome en una de las 100 mujeres más influyentes a nivel mundial. Sinceramente me siento preocupada porque equivale a una gran responsabilidad de seguir trabajando en pro de los derechos de las personas con discapacidad, pero también me siento orgullosa y feliz de haber puesto a El Salvador en una lista de cosas positivas", expresó Wendy.

Homenaje. Como muestra de apoyo, la alcaldía de Ahuachapán, le entregó varios reconocimientos.

A sus 14 años, Wendy fue víctima de un asalto a mano armada, y como producto de este hecho quedó sin movilidad en las piernas. "Tengo cinco heridas de disparos de arma de fuego, un cuadro triste y complicado, pasé 14 días en coma. Es por ello que trabajo promoviendo los derechos de las personas con discapacidad y también representando a los sobrevivientes de la violencia armada", agregó.

Wendy es madre de dos hijos, y actualmente también es la imagen de una de las campañas publicitarias de Humanium Metal, Suecia, en contra de la violencia armada a nivel mundial.

"Cada logro es un peldaño que conlleva a una gran responsabilidad y dos grados de humildad", expresó.

La municipalidad de Ahuachapán realizó ayer un acto especial de reconocimiento a Wendy, el cual fue presidio por el alcalde Abilio Flores, quien expresó la admiración que sentía por ella y le agradeció el trabajo realizado en el departamento.