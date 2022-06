Ahuachapaneco cumplió 107 años

Don Pedro Trigueros llegó recientemente a sus 107 años, y se convierte en una de las persona más longevas de todo el país.

Según su Documento Único de Identidad (DUI), don Pedro nació el 20 de mayo de 1915 en el municipio de Ahuachapán. "Papá Pedro", como lo llama cariñosamente su familia ha tenido la oportunidad de conocer a cuatro generaciones de su descendencia. Tiene cuatro hijos, 11 nietos, 27 bisnietos, y 12 tataranietos. "He tenido una vida feliz", dice convencido.

Ena del Carmen Castillo, de 78 años, es la segunda hija de don Pedro, y afirma sentirse dichosa al poder tener a su papá aún con vida y con buena salud, pues no padece de ninguna enfermedad.

"Me siento feliz de tener a mi padre con nosotros, solo le pido a Dios que me dé vida para seguirlo cuidando; aunque, puede ser que me muera yo antes que él", bromeó Ena, quien comentó que la única dificultad de su padre es que por la edad está perdiendo la audición.

Ena asegura que nunca imaginó que su papá llegaría a vivir más de 100 años, pues recordó que su madre Luz Castillo, falleció a los 64 años.

Sus familiares narraron que cuando don Pedro era joven se dedicó a la agricultura: cultivaba arroz, frijol y maíz; posteriormente se dedicó al negocio de compra y venta de granos básicos, y a trabajos de albañilería. "Mi papá toda la vida trabajó, fue muy responsable, dejó de trabajar cuando tenía 80 años", relató su hija.

José Luis Trigueros, bisnieto de don Pedro, contó que tiene muy buenos recuerdos de su bisabuelo. "Cada vez que salíamos me contaba de las peregrinaciones que él hacía a caballo, todos los 15 de enero a Esquipulas, Guatemala, para el Día del Cristo Negro. Lo disfrutaba", recordó.