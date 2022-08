Ahuachapaneco necesita ayuda para comprar una prótesis

Benjamín Antonio Alvarenga Reyes, de 42 años, solicita ayuda para la compra de una prótesis y muletas ya que debido a la diabetes y como efecto del covid-19 fue sometido a la amputación de su pierna izquierda. "Me infecté de covid-19 y eso me agravó la diabetes, quedé débil de mis dos rodillas y hace cinco meses tuvieron que amputarme la pierna, de lo contrario podría morir, según me dijo el médico", explicó Alvarenga. Contó que vivió por 23 años en Estados Unidos y tras sufrir covid-19 no pudo volver a su empleo debido a las secuelas en su salud y decidió regresar a San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Agregó que vive con una hermana, que son de escasos recursos, y que no cuenta con más familiares. "Con una prótesis podría movilizarme y buscar trabajo", dijo. Si desea colaborar con Benjamín puede contactarlo vía WhatsApp al: 7730-7138.

