Aislamiento, único tratamiento para coronavirus

Dado que el nuevo coronavirus está en constante evolución y sigue siendo objeto de estudio por parte del gremio médico-científico, el único tratamiento que puede ofrecérsele a un paciente que presenta los síntomas de padecerlo es el aislamiento, explicó ayer el viceministro de Salud Francisco Alabí, en una entrevista concedida a LA PRENSA GRÁFICA.

Para confirmar la enfermedad es necesaria una prueba estreptocócica por medio de un hisopado faríngeo, es decir, la obtención de una muestra de los líquidos de las paredes de la garganta a través de un hisopo de algodón para determinar virus o bacterias.

Por el riesgo que implica replicar la cadena de ADN de un nuevo virus, dichas muestras deben ser analizadas en un laboratorio médico nivel 3, pero en el país solo existe uno nivel 2 Plus, por lo que las muestras son enviadas a análisis al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus sigas en inglés) , cuya sede central está situada en Atlanta, Estados Unidos.

Pruebas a California

Para el caso específico de El Salvador, las muestras son analizadas en el laboratorio del campus Fort Collins, en California, una división del CDC; y los resultados pueden tardar hasta una semana. Estos, sin embargo, sean positivos o negativos, no cambian el tratamiento, es el mismo porque es el único: el aislamiento.

"El tratamiento no cambia. Para todo caso sospechoso, independientemente lo hayamos confirmado o no, el tratamiento sigue siendo el mismo: aislamiento por dos semanas", señaló Alabí.

Las medidas que supone el protocolo de atención consisten: en primer lugar, la detección del caso; en segundo, dar soporte a los síntomas mediante un manejo médico continuo, con evaluaciones diarias; en tercer lugar, se hace un manejo de las personas que estuvieron en contacto con el paciente en aislamiento; y, finalmente, es realizada una prueba para confirmar o descartar la enfermedad.

"Ahorita no hay medicamentos disponibles. Todas son medidas de soporte encaminadas a garantizar el control de los síntomas y cualquier problema de dificultad respiratoria que un paciente pueda tener, que es variable", agregó el viceministro de Salud.

"No hay tratamiento ahorita. No es que el país no lo tenga, es que China no lo tiene. Francia y Estados Unidos, que tienen la posibilidad de tener otros equipos, sigue el mismo protocolo que acaba de detallar el doctor Alabí y ese es el que debemos seguir y estamos siguiendo. No se puede medicar algo que no está totalmente determinado y que además está mutando a cada momento. No hay medicina que no hayamos querido traer", abonó en el mismo sentido la comisionada presidencial de Operaciones del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos.

La funcionaria destacó que la prevención de la enfermedad no solo depende de las medidas enmarcadas en la declaratoria de emergencia preventiva que decretó el Gobierno la tarde del viernes anterior, sino que también la población salvadoreña y de países vecinos es clave.

Hace cuatro días, el Gobierno anunció que ha dispuesto de un fondo de $8.6 millones por cualquier emergencia, que ha reforzado la vigilancia en las entradas aéreas, terrestres y marítimas a El Salvador; no obstante, la población también debe hacer su parte reportándose a las autoridades de salud, a través del número telefónico de emergencia 132, apenas presente algunos de los síntomas de la enfermedad, que son muy parecidos a los de cualquier proceso viral: fiebre, tos, dolor muscular y dificultad para respirar.

El chequeo

Desde el fin de semana, cada pasajero que aterriza en el aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero es sometido a una prueba para detectar proceso febril con una cámara termográfica y con termómetros láser en las fronteras terrestres.

"Por supuesto que como puede venir alguien con síntomas, puede venir alguien asintomático y en eso estamos clarísimos, por eso es que todo el sistema hacia el interior del país está estructurado", manifestó Recinos al detallar que el país cuenta con 10 Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI), 1,234 unidades notificadoras, 23 Equipos de Respuesta Rápida (ERR) y espera que llegue a 10,000 el personal capacitados entre personal médico y de enfermería calificado para atender los casos.

Los coronavirus son una familia amplia de virus, pero hasta hace pocas semanas solo se conocía de seis que infectaban a las personas, el "virus de Wuhan" sería el séptimo. No es una cepa más fuerte que otras, pero sí puede ser letal para pacientes de riesgo, como aquellos que han tenido problemas obstructivos pulmonares crónicos, cardiovasculares, detalló el viceministro Alabí, quien además destacó que la tasa de letalidad del nuevo virus es baja.