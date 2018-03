Al FMLN se le ve a veces como que le cuesta vivir en democracia”

Lee también

En 1992 los salvadoreños vieron cómo los dos bandos que se habían intentado matar estaban sobre un escenario dándose las manos, poniéndole fin a la guerra e iniciando la paz.El ahora expresidente de la República, el mismo que en el acto de la firma rompió el protocolo para saludar a sus adversarios como símbolo de que desde ese momento todos iban a ver hacia un mismo horizonte, dice a 25 años del magno evento que resulta difícil celebrar ese evento hoy en una sociedad convulsionada por una diversidad de problemas de los que no se vislumbra una solución.Diecisiete años después de que se firmó la paz, el partido que hasta 2009 había sido oposición llegó al Gobierno. El FMLN de la mano de Mauricio Funes llegaba al poder para romper con cuatro gobiernos sucesivos de ARENA.Ahora, en 2017, el FMLN se encuentra en su segundo período presidencial. Un panorama que a veces ha estado marcado por una aparente división de los tres poderes del Estado donde el Órgano Judicial pareciera ser la oveja negra, Cristiani sostiene que eso genera una idea de que el partido de gobierno pierde la noción de que está viviendo en un sistema democrático y por ende tiene que respetar, no necesariamente compartir, las decisiones que los demás tomen.El presidente de la paz dice que cuando el FMLN llegó al Gobierno se topó con que no todo lo que desde afuera se piensa que se puede resolver es posible hacerlo desde adentro. Los escasos recursos son el principal limitante, recursos que en un país donde la corrupción está a la orden del día se vuelven aún más escasos, pero las necesidades se mantienen, incluso crecen.Cristiani considera que en ese tema todavía hay una deuda de parte de las instituciones, que parece que apenas van arrancando pero no conjuntamente, como debería ser para que funcione mejor. También sostiene que al país le hace falta entrar en procesos de diálogo real, esos que dejan resultados que favorecen a la población y no a los funcionarios, de esos que le dieron vida a los Acuerdos de Paz. Espera que en esta fecha conmemorativa la sociedad tome un rol más activo en la búsqueda de soluciones.Sí y lamentablemente tampoco hay esa posición, y no voy a decir que solo de un lado, pero hay muy poca capacidad de sentarse y llegar a acuerdos en temas. Debe de ponerse más de todas las partes para sentar, discutir y resolver los problemas, ya no voy a hablar de los de largo plazo sino que de los de corto plazo.Cuánto tiempo ha tardado, yo recuerdo que participé al principio porque nos llamó personalmente el presidente Sánchez, el tema de la solución fiscal viene desde marzo del año pasado, o sea la propuesta de ARENA fue entregada en marzo del año pasado. En el inter han tratado de buscar reformas al sistema de pensiones, entonces como que hay un juego que no permite llegar a “hombre, lleguemos a un acuerdo y ya, no va a ser de mi gusto enteramente ni de tu gusto enteramente, pero lleguemos a algo que solucione los problemas del país”.También al FMLN se le ve a veces como que le cuesta vivir en democracia. Estos insultos hacia el otro Órgano del Estado, si bien uno puede sacarle la parte positiva en el sentido de decir que esto está ocurriendo porque allá hay un ente independiente y eso está bien, pero tampoco es una actitud sana lo que han querido hacer desde hace rato con la sala solo porque da sentencias que no les gustan.Yo creo que aunque no nos guste así es, si a veces toman una decisión que no nos parece pero bueno hay que respetarla porque es un Órgano del Estado, si no sería una changoneta todo el país.Entonces sí veo que el FMLN a veces pierde la noción de que está viviendo en democracia y como no se hace lo que quieren hay que sacar a la gente a la calle, hay que insultar, hay que amenazar, es decir, esas actitudes deben ir pasando.Pues si entre ellos mismos piensan que eso ha ocurrido pues eso es lo que ha ocurrido. Yo lo que creo también es que muchas veces ocurre que al estar afuera y no estar viendo la problemática y viendo todo lo que hay, uno cree que puede llegar a resolver todo ahí, no es tan fácil.Cuando uno está adentro se da cuenta de que hay limitantes, entre ellas la limitante fiscal. No hay recursos en un país como el nuestro para resolver todos los problemas y mucho menos cuando las soluciones van por el lado asistencialista que es una de las políticas que más les gusta, el asistencialismo y es totalmente equivocado porque el asistencialismo lo que no permite es que la gente mejore sino que se mantenga en su situación y ya.Entonces yo creo que mantienen en el fondo la misma idea, pero entre que quizás ya se dieron cuenta de que unas cosas no funcionan porque ya las probaron y no funcionaron, no logran nada, sí también ha habido gente que se ha aprovechado, que viven hoy mejor que antes y mucho mejor de lo que le hubiera permitido el simple salario.Claro, el principal es José Luis Merino con Alba Petróleos, pues que ahí está, tienen una gran cantidad de empresas. Pero hay otros empresarios que son simpatizantes del Frente.Yo esperaría que sí, porque si no el país no tiene muy buen futuro estos próximos dos años y medio o tres que les faltan. Creo que este tema fiscal los tiene que estar haciendo reflexionar, recuerdo desde que casi le dijeron al Fondo Monetario “váyase que aquí no le vamos a hacer caso” y ahora están teniendo que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Si eso no les ha hecho aprender algo pues realmente sería desastroso para el país.Aquí viene el problema de esa palabra “diálogo”. Aquí hay mesas de todo tipo, de todos los nombres posibles y de los participantes posibles, pero no pasan de dialogar, no llegan a negociar y a acuerdos, ese es lo que ha sido el problema.Yo recuerdo que este problema fiscal hoy se ha agudizado, le voy a dar un ejemplo de 2012 cuando llegamos a un acuerdo y firmó el entonces presidente Funes, el ministro de Hacienda de que iban a aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Incumplieron. Se les aprobó $800 millones de bonos que era lo que necesitaban en aquel entonces. Incumplieron.Ahora aparentemente están como queriendo incumplir porque habiendo un acuerdo donde se iba a revisar el presupuesto y sincerarlo, el Frente hace toda una gestión adentro de la Asamblea para aprobarlo sin reformarlo y sin analizarlo y hoy resulta que están bravos con GANA porque GANA no les dio los votos. Bueno, yo creo que el tema es que hay que llegar a acuerdos y cumplirlos porque si las pocas veces que yo llego a negociar y a acordar algo no se cumple pues va a ser bien difícil seguir pensando en hacerlo. Platicar por platicar podemos pasar meses sin resolver problemas y estamos dialogando, pero aquí el diálogo tiene que tener un título adicional que es diálogo-negociación con el fin de llegar a acuerdos para resolver el problema.En primer lugar desde la Asamblea Legislativa es muy limitada la posibilidad de decir que estoy ayudando, yo creo que han dado los votos para apoyar todo aquello que se cree va en beneficio de los salvadoreños y ha sido una oposición muy férrea con el endeudamiento adicional por razones del gasto.Aumenta el gasto público a pesar de que aumentan los ingresos y ponen más impuestos y aumentan los ingresos y sin embargo siguen gastando y necesitan de más financiamiento, ahí sí ha habido una oposición.Desde las alcaldías yo creo que los alcaldes sí hacen algo para beneficiar a sus comunidades, pero el llamado a buscarle las soluciones es del Gobierno, cuando uno está en el gobierno es el responsable, cuando uno está en la oposición pues debe ser crítica, eso es lo que es en toda democracia. En mi opinión la oposición debe apoyar en su ámbito, en este caso en la Asamblea, lo que va en beneficio de la población, lo que va en beneficio hay que apoyarlo, lo que no, lo que se cree que va a emproblemar más al país o es incorrecto es donde debe de haber un alto.En el sentido de proponer soluciones a los problemas que se le han pedido sí. Por ejemplo, al tema de seguridad en 2010 hicimos nuestra propuesta que no la tomaron en cuenta. En el tema fiscal desde marzo del año pasado hicimos nuestra propuesta.No ha sido talvez propositivo en decir “aquí está este proyecto de ley para resolver este problema específico”, talvez eso es porque aquí la costumbre ha sido que la presentación de proyectos de ley emana del Ejecutivo, incluso el único que tiene capacidad de promover leyes es el Ejecutivo, la misma Constitución medio inhibe a los civiles de hacer propuestas, tiene que llevar iniciativa de diputados o el Ejecutivo.Obviamente creo que se puede hacer más, creo que se puede proponer más, lamentablemente creo que también cuando no hay una posibilidad o cuando uno ve que la propuesta que presentó no la implementa el Ejecutivo de nada sirve, va a dormir el sueño de los justos, se puede hacer pero uno dice que de nada va a servir, entonces la mejor manera de ser propositivo para una oposición es cuando hay de parte del Estado y de los sectores de oposición una voluntad de encontrar soluciones a los problemas.Creo que bastante, la corrupción es algo que le pone muchas trancas al desarrollo, creo que desde la corrupción más pequeña, recuerdo que en ANTEL decían que había que pagarle la mordida que era como de mil o dos mil colones en ese entonces para que le pusieran el servicio, cuando las comunicaciones ya están sometidas a las mordidas ya es un gran problema, no digamos el despilfarro de dinero y hay vemos todas las millonadas de dólares que debieran de poderse ocupar para cosas como medicina que se van para los bolsillos de alguna persona.Entonces sí creo que la corrupción es algo que hay que combatir. Yo me alegro de que esté ahorita la Sección de Probidad investigando lo que está investigando, la Fiscalía está trabajando realmente y ahí no hay colores políticos, el que se mete al manejo de fondos en el Estado tiene que estar sujeto a rendición de cuentas.Ha habido una carencia en el tema Corte de Cuentas porque Corte de Cuentas debería de haber visto por lo menos un montón de las cosas que hoy vemos que están saliendo. Temas como el que la sala declaró inconstitucional que era la transferencia de fondos de una entidad a otra sin la autorización de la Asamblea a partir de meter un artículo en la Ley de Presupuesto que automáticamente le daba permiso al Ejecutivo de trasladar fondos, bueno, ya vimos a alguien que trasladó $246 millones de otras carteras hacia una. Ese tipo de cosas las dejaron pasar, siempre fue inconstitucional hasta que llegó esta sala y dijo “sí, esto es inconstitucional, no se puede hacer”.La Corte con su Sección de Probidad no era funcional, hasta ahora con esta Corte la Sección de Probidad se ha puesto a trabajar. Para mí ahora se está mejorando, no podemos decir que es todo lo que se puede hacer, talvez se puede hacer más, pero creo que con lo que se está haciendo por lo menos va a poner en qué pensar a los futuros miembros del Gobierno.Lo que hay que buscar es la despolarización del país y yo creo que para eso deben de poner su parte todos, no es de que uno va a hacer las cosas y el otro no, porque todos deben de aportar con una actitud propositiva hacia la solución de problemas del país a una situación de que si no es lo que yo pienso todo está mal.Yo creo que el término celebrar en el país con las dificultades que tiene, las vicisitudes de la población, los problemas de la población, jóvenes saliendo de sus estudios que no encuentran trabajo, la violencia, todos estos temas no son materia para celebrar. En todo caso conmemoremos una fecha de un hecho que ocurrió hace 25 años porque sí fue una cosa positiva para el país el final de un conflicto armado que estaba matando decenas de miles de vidas, que había una destrucción de la infraestructura del país, que tuvo costos muy serios para la familia y la sociedad salvadoreña.Lo que debemos hacer es tratar de encontrar la actitud de entre todos resolvamos un problema serio del país que en aquel entonces era el conflicto armado, busquemos resolver el problema serio del país que no es una solución coyuntural, sino que son soluciones estructurales aquí llámeseles acuerdos de segunda generación, plan de país, visión de país o lo que fuera y que esas soluciones sirvan para ir mejorando la calidad de vida de los salvadoreños.Creo que eso es lo que debemos de hacer, conmemorar. Ojalá que nos haga ver ese hecho esa actitud de que todos solucionemos el problema, cuando yo digo todos no me refiero al Gobierno y FMLN, no, me refiero a todo un país que estaba demandando el final de conflicto, ahí trabajaron todos los partidos políticos, se unieron de todos los signos políticos, se unieron en una interpartidaria y ayudaron a resolver el problema, esa actitud es la que ojalá esta conmemoración pueda hacer surgir y encontrar soluciones a los problemas de El Salvador.