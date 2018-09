Al Ministerio de Educación le faltan aún 150 municipios por alfabetizar

Nadie se conduce por la vida gritándole al mundo que no sabe leer ni escribir. Todo lo contrario, a las personas les da vergüenza admitirlo y ese ha sido uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado el Ministerio de Educación (MINED) para poder identificar cuál es este segmento de la población y dónde está para incorporarla en el Programa Nacional de Alfabetización.

La única certeza es que las autoridades solo han declarado, hasta la fecha, 93 municipios libres de analfabetismo de un total de 262 en el territorio nacional.

Para el ministro de Educación, Carlos Canjura, no obstante, los avances en el tema han sido significativos desde que el actual gobierno asumió el Ejecutivo; aunque tampoco esconde que todavía falta mucho por hacer.

"El porcentaje con el que nosotros nos encontramos en 2009 de analfabetismo rondaba el 18 % y desde entonces hemos venido trabajando. Solo en este período, desde 2014 para acá, hemos alfabetizado a 300,000 salvadoreños. Entonces, yo creería que ese porcentaje está ahorita en el orden del 7 %, pero esa precisión es algo en lo que todavía estamos trabajando", expresó.

El funcionario criticó que el censo poblacional de la nación sea "demasiado viejo", porque data de más de una década, desde 2007, y si se toma en cuenta que "la movilidad interna de la población es tremenda" y "no son cientos, sino miles los que emigran fuera del país", no solo es difícil saber cuántos habitantes hay en cada municipio, sino más aún saber cuántos son analfabetas.

En los últimos meses, el MINED se ha estado valiendo de los datos del Documento Único de Identidad (DUI) para encontrar a las personas que no saben leer ni escribir, pero este método deja de lado a todos aquellos que tienen menos de 18 años.

"Nosotros hemos tomado el DUI como referencia básica no solo para identificar a los que están en esa condición de analfabetismo, sino también para localizarlo. No solo tenemos el municipio, sino la dirección. Y esto es lo que hemos venido haciendo para afinar el rastreado. Y esta es una primera tarea que no ha sido nada sencilla", aseguró el funcionario.

Las estadísticas revelan que son las mujeres el sector de la población que está siendo afectado en mayor medida por este flagelo: 67.94 % de las personas inscritas en el Programa Nacional de Alfabetización son mujeres. Y el grupo de edad al que más afecta es al que se encuentra arriba de los 50 años.

"Internacionalmente se ha identificado como analfabeto a todo aquel mayor de 15 años. Pero yo vengo planteando como necesario revisar esto, porque eso nos da margen a descuidarnos de esta tarea tan fundamental. Estamos insistiendo en considerar analfabeta a cualquier persona que a partir de los ocho años no sabe leer ni escribir, porque, lo ideal sería que todo niño mayor de ocho años ya supiera leer y escribir", advirtió Canjura.

El MINED invirtió solo en 2017 cerca de $2.5 millones en el Programa Nacional de Alfabetización, y esperaría haber declarado libres de analfabetismo a un total de 110 municipios al terminar este año. Para que un país pueda ser declarado libre de analfabetismo el porcentaje de población alfabetizada debe estar arriba del 95 %, según los estándares internacionales.