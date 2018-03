Al alza accidentes de tránsito, lesionados y conductores peligrosos

Lee también

El irrespeto a las leyes de tránsito en El Salvador y a la vida de las personas sigue siendo evidente. La Policía Nacional Civil (PNC) confirma que, si bien al inicio de la semana las cifras negativas estaban a la baja, este viernes se dispararon.“De ayer para ahora como que han querido desafiar la buena suerte y se encontraron con algún control policial, algún dispositivo, y ahí fueron sorprendidos. Hubo 47 personas que fueron sorprendidas y detenidas por conducir bajo los efectos de cualquier bebida embriagante, psicotrópica o droga”, dijo el comisionado de la PNC Leonel Rivera Lico.El año pasado se contaron 423 accidentes de tránsito, y este año, de las 6 de la tarde del 23 de diciembre hasta las 6 de la mañana de ayer, fueron 481 (58 accidentes más). Hubo 227 lesionados el año pasado y 229 este año.El año pasado la PNC realizó 8,770 pruebas, y para esta temporada de Navidad y fin de año han sido 5,403 pruebas de alcoholemia, de las cuales 86 resultaron positivas.Rivera Lico detalló que “se han impuesto 8,815 infracciones de tránsito (8,637 el año pasado). Se han puesto 178 infracciones más que el año pasado: en leves se han colocado 4,276; en graves 1,676 y en muy graves –que son la mayoría–, 2,863”.Al sumar todas las infracciones impuestas hacen un total de $269,936.54. Además, los registros de la PNC confirmaron que se mantienen las causas de los accidentes durante los últimos días: invasión de carril contrario, distracción del conductor, no respetar señal de prioridad, no guardar distancia reglamentaria y velocidad excesiva.“Como PNC lamentamos que estemos todos los días diciendo: manejen con prudencia, manejar es un derecho pero es un privilegio andar conduciendo... Que lo hagan responsablemente. La recomendación es que terminemos un año y comencemos el próximo sanamente, divirtiéndonos responsablemente”, aconsejó Rivera Lico.Por ello, la PNC dice seguir vigilante, prestando la seguridad, poniendo controles de tránsito, infraccionando, tratando de incidir en que los conductores sean responsables y teniendo la fe de que las cosas van a ir mejor.Jorge Meléndez, secretario de Vulnerabilidad y director nacional de Protección Civil, reflexionó sobre la situación y consideró que “el problema del tránsito es un problema complejo para nuestra sociedad; no podemos cargar en el Plan Belén la solución de un problema que se ha complicado: hay más de un millón de vehículos, más de 200,000 motocicletas; tenemos una ciudad sin planificación de su desarrollo urbano, un sistema de transporte público en el que muchas personas no confían en él. Las personas, por razones de seguridad, prefieren tener su propio vehículo”.