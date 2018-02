Al pleno de la CSJ le hace falta buscar acuerdos”

Rosa María Fortín inició su carrera en el sector justicia en 1982. En 2006 se convirtió en magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde también fungió como presidenta. Ahora intenta volver a la Corte para conformar la próxima Sala de lo Constitucional. La magistrada de cámara dice que en el proceso de elección hay más de dos bloques en disputa y señala las deficiencias del actual pleno.

De ser electa ¿le gustaría trabajar en el ámbito constitucional o civil?

A la civil no, la experiencia civil es corta. Creo que puedo aportar toda esta experiencia de vida (en lo constitucional), todo este cúmulo de conocimientos que se han ido dando a lo largo de todo mi servicio judicial. Soy una persona independiente, que he demostrado ser una persona imparcial, que soy capaz de resolver con mucha objetividad.

¿Por qué quiere volver a ser titular de la Corte?

La Corte es una experiencia difícil, si fuera por comodidad te digo que me quedo acá porque este es un trabajo técnico, totalmente técnico, que me gusta mucho. Pero creo que estamos llamados a dar el cien por ciento.

¿Por qué participa por la FEDAES y no en el CNJ? ¿Confía en FEDAES?

Yo tuve mi primera experiencia con la elección de FEDAES. Yo quiero saber, sobre todo en esta etapa, si los colegas consideran que yo he trabajado bien y que merezco una segunda oportunidad.

La poca afluencia de candidatos es porque la información de los cambios llegó tardía. Me hubiese gustado que fuésemos muchos más; creo que este es el grupo más pequeño que se somete a votación. Me preocupa porque he escuchado muchas voces pretendiendo que los abogados perdamos ese derecho....

No son solo esos dos bloques (en la FEDAES), son los dos bloques que han tenido más atención mediática. Yo pertenezco al bloque de jueces.

¿Qué le hace falta al pleno actual de la CSJ?

Es un pleno que ha tenido bastantes dificultades, hay posiciones encontradas serias, lo importante es tratar de buscar acuerdos, aunque se piense diferente. Si las posiciones son técnicas, aunque haya antagonismo de otro tipo, las resoluciones van a salir. (Hace falta) búsqueda de acuerdos. Cuando estuvimos en el pleno anterior insistimos mucho en sesiones de catarsis, porque se van acumulando enojos y es necesario algunas discusiones en donde se permita decir: ‘tú estás equivocado por esto, esto y esto’.

Rosa María Fortín

Cargo:

Magistrada de la Cámara Segunda de lo Penal.

Trayectoria:

Jueza de carrera y funcionaria judicial desde 1982. Fue magistrada de CSJ desde 2006.