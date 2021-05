Alabi: Donación de vacunas a Honduras no afecta el número de dosis ni el ritmo de vacunación en El Salvador

El ministro de Salud, Francisco Alabi aseguró este martes 11 de mayo que la donación de un lote de vacunas contra el coronavirus, solicitada por siete alcaldes hondureños para poder combatir la enfermedad, no afectará el número de dosis ni el ritmo de vacunación en El Salvador.

"La donación a los alcaldes de Honduras no afecta el número de dosis ni el ritmo de vacunación en El Salvador...Vale la pena aclarar que la donación de vacunas a alcaldes hondureños se trata de un tema humanitario, a raíz de la situación que está atravesando Honduras", dijo Alabi en Diálogo con Ernesto López.

El funcionario aseguró que el país cuenta con suficiente cantidad de vacunas y todo el personal de salud se encuentra enfocado en dos estrategias: "la vacunación y la campaña de control de vectores". Afirmó que hasta el 7 de mayo se han aplicado 1,114,544 dosis.

"El ritmo de aplicación de vacunas se mantiene entre 40,000 y 50,000 mil vacunaciones diarias. Este ritmo depende, en gran parte, de la capacidad humana. El Salvador ha tenido un crecimiento vertical en la estrategia de vacunación, esto demuestra que se ha aplicado con celeridad", aseguró el ministro.

La Comisionada Presidencial, Carolina Recinos, también aseguró esta mañana que la donación no afecta la inmunización de la población salvadoreña. "Uno nunca regala lo que le sobra, o lo que se va a vencer. Uno debe de compartir", dijo.

Alabi explicó que poseen total aprobación de brindarle la donación a los ediles hondureños, sin embargo, necesitan los datos de la población que vive en esos municipios, para identificar grupos vulnerables, como personas adultas de 60 años o con enfermedades crónicas.

Además, añadió que dentro de los parámetros a tomar en cuenta están las cadenas de resguardo de frío, la logística de transporte y las regulaciones correspondientes con la ley dentro del territorio hondureño.

Por ello, se llevará a cabo, a las 2:00 de la tarde, una reunión técnica entre el Ministro de Salud y los siete alcaldes de Honduras.

El funcionario explicó que El Salvador cuenta con tres tipos de vacunas en su territorio, por lo que las vacunas que estarán disponible para los hondureños serán las más adecuadas en cuento a su línea de refrigeración.

El gobernante hondureño agradeció a El Salvador por las vacunas que donará a siete municipios de Honduras y aseguró que el apoyo es reciprocidad por la ayuda que su país ha dado a los salvadoreños en medio de la pandemia.

“Quiero agradecer esa gestión de esos alcaldes y la respuesta de El Salvador porque, así como en medio de esta pandemia hemos apoyado a El Salvador con medicamentos y otros, ellos responden recíprocamente, y estamos recibiendo noticias que nos pueden atender para adquirir la vacuna china, que por razones diplomáticas no está disponible para nosotros”, enfatizó.

Hernández instó el lunes a los diferentes países a donar o vender a Honduras los excesos de la vacuna contra la covid-19, enfermedad que ya deja más de 220.000 contagios y 5.665 muertos.

“Si no pueden donarlas, no hay problema, nosotros tenemos dinero para comprarlas, pero no dejen vencer esas vacunas, por favor”, subrayó Hernández, en un comunicado de la Presidencia hondureña.

El gobernante indicó que su Gobierno realiza gestiones en Estados Unidos y Taiwán para que los países socios donen o vendan a Honduras las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 que no están utilizando.