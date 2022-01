Alabí cambia versión y admite que tenían confirmación de ómicron en El Salvador desde diciembre

El ministro de Salud, Francisco Alabi, admitió este miércoles abiertamente que la variante de covid-19 ómicron está en El Salvador desde finales del año pasado, contradiciendo las declaraciones que él mismo daba el martes al respecto.

Durante la Entrevista AM, del oficialista Canal 10, el funcionario dijo que la evidencia clínica apunta a que la variante, que es más contagiosa que las anteriores, está circulando desde diciembre en el territorio nacional.

"Hemos observado cómo desde finales del año pasado hemos tenido evidencia clínica de la existencia de las variantes de preocupación tan importantes, como ha sido el caso de la sintomatología de los casos por ómicron", dijo el funcionario. "Clínicamente está confirmado desde finales de diciembre del año pasado, la existencia de casos congruentes con ómicron", insistió.

"¿Cómo se hizo el análisis para determinar que ya tenemos en El Salvador la presencia de esta variante?", se le preguntó.

"Siempre se realizan pruebas de secuenciación. La secuenciación es importante y eso se confirma. Evidentemente para poder identificar el dominio de una variante sobre otra pues se necesita muestra sólida, una muestra que nos pueda recolectar, 100, 200, 300 muestras, y es lo que se está haciendo ahorita. Ahora, una cantidad de pruebas con un solo caso que identifique de ómicron en un territorio, ya uno tiene que actuar como si existiese distribución generalizada, porque la evidencia nos lo menciona. Ahora, la presencia de omicron en el territorio está confirmada desde finales de diciembre. Ahora, ¿qué es lo que se está identificando? Si el predominio de las variantes de preocupación está en ómicron sobre el resto de las variantes que se encuentran a nivel nacional, como es alfa, gamma y delta que ya habíamos mencionado anteriormente", respondió.

Esta es la primera vez que Alabi reconoce abiertamente la presencia de ómicron. Ayer, en la entrevista Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña (TCS) la versión sobre la presencia de ómicron era otra: "No podríamos decir que en este caso sea ómicron, porque la única forma de confirmarlo es tener una secuenciación de PCR que diga que es ómicron. Ya hay pruebas que están colectándose, casi por salir, para que se haga el análisis en el laboratorio Gorgas de Panamá", aseguró. Y defendió que "no podíamos mandar muestras antes porque estábamos con 25 casos diarios, una disminución, esa es la razón de porqué anteriormente no se tenían las muestras".

"Hay un 'participante' probablemente que está siendo causante de todo esto y es ahí donde yo creo importante retomar las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud (Tedros Adhanom), que él mencionaba que si bien es cierto ómicron ha sido identificado en 77 países, muy probablemente está en otros países más", dijo ayer en TCS.

Esta mañana, su discurso cambió y afirmó que el incremento de casos de covid-19 responde a ómicron. "Ese incremento súbito hace evidencia a la aparición de una variante o de un agente nuevo en todo este panorama del covid-19 (...). Eso se trata a causa de ómicron", afirmó el funcionario.

Alabi explicó que desde este día han incrementado a 3,500 las pruebas diarias de covid-19. Durante buena parte de la pandemia, el testeo se ha mantenido estático en 2,500, incluso cuando se han registrado incrementos de casos, contradiciendo las recomendaciones de la OMS, que pide elevarlo cuando hay repuntes.

Además, reiteró que se están recolectando muestras en todo el país para hacer la secuenciación genómica del coronavirus causante del covid-19, lo que permitirá confirmar no solo la presencia de ómicron, también si ya es la dominante en el territorio.

"Todos los parámetros que se están analizando a nivel internacional es que el ómicron, una vez llega a un territorio, se hace dominante y es necesario el poder dimensionar cuál es la situación de circulación en el territorio", indicó.

Ayer, en TCS, Alabi dijo que en dos o tres semanas esperan que Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), de Panamá, entregue los resultados de las muestras que se le enviarán.