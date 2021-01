Alabi confirmó que un familiar suyo recibió $12,000 por alquilar casa para centro de contención

El ministro de Salud, Francisco Alabi reconoció ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa, que investiga el manejo que dio el gobierno a la pandemia del Covid-19, que Ángel Montoya es su primo y que alquiló una casa para ser utilizada como centro de contención, por lo que habría recibido $12,000 mensuales.

El presidente de la comisión, Emilio Corea, diputado de Arena, cuestionó al ministro de Salud sobre diferentes temas, pero al hablar sobre los centros de contención dijo: "¿Ángel Montoya es primo suyo?"; a lo que el funcionario respondió: "No entiendo su pregunta, cuál es la relación que quiere...".

Las interrogantes siguieron y Corea prosiguió: ¿Cuál es la relación? La relación es que tengo información que Ángel Montoya, aparentemente primo suyo, se le canceló $12,000 mensuales porque iba a recibir personas contagiadas de covid-19 en un centro de contención, sin embargo, nunca llegó ninguna persona a esa vivienda, por eso le pregunto, Ángel Montoya es su primo y si le cancelaron esa cantidad de dinero".

Pero, el funcionario no negó la contratación, pero se defendió aclarando que Montoya no hizo ninguna acción con el Ministerio de Salud porque los procesos de contratación no los realizó dicha institución, sino que fue por "parte del apoyo interinstitucional que se ha venido brindando".

"Dos respuestas a su pregunta, la primera de ellas es que esta persona a las cuál ustedes están haciendo mención, verdad, no hizo ninguna acción con parte del Ministerio de Salud. Nosotros no hicimos el proceso de contratación de los centros de contención y, segundo, para poderle responder, en efecto, Ángel Montoya tiene una relación familiar conmigo", afirmó alabi.

En Comisión Especial de @AsambleaSV, que investiga el manejo que dio el gobierno al COVID-19, el Ministro de @SaludSV, @FranAlabi, confirmó que un familiar suyo, recibió contrato de $12,000 mensuales, por alquilar una casa como centro de contención, donde no permaneció nadie. pic.twitter.com/hldxVEnmKb — Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) January 15, 2021

En julio de 2020, una revista digital reveló que el Ministerio de Turismo (MITUR) alquiló a José Ángel Montoya Quiñónez, primo del ministro de Salud, Francisco Alabí, una casa situada frente al hospital San Rafael en Santa Tecla para ser utilizada como centro de contención del gobierno al principio de la pandemia por Covid-19.

Según la revista, el contrato vigente de alquiler por 30 días y por un valor $6,500 se extendió por un mes más, el cual empezó a correr el 24 de marzo, lo que significó un pago total al pariente de Alabi de $13,000, según las órdenes de compra publicadas por el MITUR en su portal de transparencia.

Sin embargo, el medio afirmó que vecinos dijeron que en ningún momento se dieron cuenta de que la casa funcionó como un centro de contención entre marzo y junio.

Esta contratación se suma a una serie de compras durante la emergencia por Covid-19 que han sido cuestionadas por los legisladores. Además de las botas que Alabí compró a sus primos, hay casos como el de la compra por un cuarto de millón de dólares en caretas de protección al presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge “Koky” Aguilar, y la compra por $334 mil en mascarillas a una empresa que es vinculada al diputado Gustavo Escalante.