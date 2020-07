Alabi defiende compra de mascarillas de uso no médico para médicos

"Por reglas, en temas de exportación propias de China, se ha tenido que empaquetar estos productos (mascarillas) como ‘uso no médico’, por temas eminentemente aduaneros", respondió ayer el ministro de Salud, Francisco Alabi, cuando fue cuestionado sobre por qué las imágenes que fueron compartidas desde las redes sociales oficiales del Gobierno mostraban cajas de insumos médicos clasificados como "non medical", es decir, "de uso no médico".

A pesar de que el funcionario insistió en que se trata solo de un trámite para facilitar las exportaciones desde el país asiático, el personal de salud, tanto médico como de enfermería, de laboratorio y de otras áreas del sistema público de salud, sigue denunciando que el Gobierno no les está entregando el equipo de protección personal idóneo o el que les ha dado es insuficiente, a pesar de estar combatiendo el covid-19 en primera línea.

"Debemos exigir que quienes nos dirigen hagan bien su trabajo y que no exijan después que médicos, enfermeras, paramédicos y trabajadores seamos los responsables por las irresponsabilidades, deficiencias e incapacidades de ellos (Gobierno) y sus pésimas decisiones, y que además unos ‘vivos’ ganen millones de dólares con el dolor de la gente y nosotros, médicos, enfermeras y trabajadores de salud, pongamos los muertos", le escribió ayer el secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Nacional Rosales (SIMEHR), Alcides Gómez, al director de ese centro asistencial, Maynor Martínez, como parte de las quejas de falta de insumos médicos para trabajar con bioseguridad.

Los datos oficiales dan cuenta de más de 10,600 casos confirmados en el país, de los cuales más de 4,200 están activos, mientras la cifra de graves y críticos se elevó hasta más de 1,100.