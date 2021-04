Alabi descarta que vaya a haber otro confinamiento por covid-19 en El Salvador

La pandemia por covid-19 sigue generando complicaciones, expresó esta mañana el ministro de Salud, Francisco Alabi, en la entrevista televisiva Diálogo con Ernesto; sin embargo, el Gobierno no está pensando en otra cuarentena estricta, aseguró.

"No hay indicios en nuestro país para hablar de un nuevo confinamiento y entre más vacunas coloquemos un confinamiento es menos probable", afirmó.

El funcionario explicó que al completar la vacunación en el grupo etario arriba de 50 años habrá cada vez menos letalidades por el covid-19.

Son más de 2,000 los salvadoreños que han muerto a causa del coronavirus SARS-CoV-2, "una cantidad muy inferior a los 100 mil decesos reportados por Francia u otros países", destacó Alabi.

Esta semana, Alabi fue cuestionado sobre cuál sería el indicador para establecer una nueva cuarentena afirmó que es “el incremento en los contagios”. “No quiere decir que nos tengamos que ir a una cuarentena total. ¿De qué depende una cuarentena total o generalizada? depende de que tanto vaya ser el incremento de contagios, no podemos decir que no puede existir y eso va decidirlo la curva de contagios. Pueden ser desde medidas focalizadas, no esenciales, así como las que la mayoría de países están tomando, hasta medidas que representen el tener que tomar decisiones de cuarentena generalizada, pero esto todo depende la cantidad de contagios”, afirmó el ministro.

En 2020, el Gobierno declaró un confinamiento totalitario mediante decretos ejecutivos -que luego fueron declarados ilegales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)- que suspendían derechos fundamentales como la libertad de circulación y castigaba con privación de libertad a quienes la infringían.

La Sala también declaró que el Ejecutivo no tiene la potestad para suspender actividades económicas ni transporte público; no obstante, la violación a los derechos fundamentales fue perpetuada por varios meses a través de diferentes decretos firmados por el presidente Nayib Bukele sin la aprobación previa de la Asamblea Legislativa.

El confinamiento duró hasta junio cuando comenzó la primera de cinco fases de reactivación económica.