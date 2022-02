Alabi desoye a la OMS e insiste en uso de ivermectina para covid-19

Una vez más, el ministro de Salud, Francisco Alabi, desoyó las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aseguró en una entrevista radial, el miércoles, que el antiparasitario ivermectina es eficaz para tratar el covid-19.

Durante la entrevista "Las cosas como son", de la radio YSKL, el funcionario se refirió a los señalamientos del gremio médico sobre la inclusión de ivermectina en el kit de medicamentos que el Ministerio de Salud (MINSAL) entrega a los pacientes confirmados y sospechosos de covid-19.

En repetidas ocasiones, epidemiólogos e infectólogos han señalado que el medicamento no está autorizado por la OMS, ni por reguladores en Estados Unidos y Europa, para usarse en pacientes de covid-19, ya que no existe evidencia que demuestre su eficacia para tratar o prevenir la enfermedad. Dichas entidades incluso han advertido que ingerir grandes dosis del fármaco es peligroso.

Pero Alabi sostuvo el miércoles que tiene evidencia para sustentar su decisión de entregarlo a pacientes de covid-19: "Hay evidencia en su momento que surgió acerca de la ivermectina, hay evidencia que sigue surgiendo. Por ejemplo, recientemente tuvimos la publicación del estudio japonés, a inicios de este año, que sigue demostrando cómo (el fármaco) disminuye la replicación viral", dijo Alabi.

El ministro se refería a información que divulgó la japonesa Kowa Co Ltd. La compañía no ha concluido sus estudios, sigue ejecutando los ensayos clínicos en fase III, pero el 31 de enero dijo sin dar mayores detalles que el antiparasitario tiene un "efecto antiviral" frente a ómicron y otras variantes del covid-19.

"En este sentido, se sigue utilizando la ivermectina y se va a seguir utilizando", remató Alabi. "Existen estudios que están generándose actualmente, en los cuales hay evidencia que demuestra que (la ivermectina) disminuye la replicación viral y que puede ser un medicamento utilizado", insistió.

Sin embargo, la OMS desaconseja el uso del fármaco para tratar las infecciones de SARS-CoV-2. En la última actualización de sus lineamientos sobre medicamentos para la enfermedad, el organismo de las Naciones Unidas reiteró su recomendación de no utilizar ivermectina para el covid-19, sin importar la severidad del cuadro del paciente. "Recomendamos no usar ivermectina excepto en el contexto de un ensayo clínico", dijo en el documento publicado el 13 de enero pasado.

Tanto la OMS como reguladores estadounidenses y europeos han señalado que la ivermectina tampoco puede usarse como profiláctico ante el covid-19. Es decir, no sirve para prevenirlo, pero Alabi no dio esta información cuando el entrevistador, en tono de broma, sugirió usarlo de esa manera. "Y acuérdese lo más importante: seguimos viendo la evidencia, eso quiere decir que los protocolos se siguen ajustando y que probablemente en poco tiempo podamos tener mejores noticias", fue la respuesta del funcionario.

Esta no es la primera vez que el gobierno promueve la ivermectina para covid-19. En octubre de 2021, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) avaló su uso para la enfermedad, diciendo que la OMS lo recomienda.

"No estamos en marzo de 2020, estamos en 14 de octubre de 2021 y escuchar decir hoy que tomar ivermectina funciona para prevenir el covid es lamentable, preocupante y además irresponsable", dijo en ese momento el infectólogo Iván Solano Leiva.