Alabi dice también exigirán PCR para ingresar a El Salvador por vía terrestre, pero no a todos

El ministro de Salud Francisco Alabi reiteró este lunes en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que exigirán una prueba PCR de máximo 72 horas para permitir la entrada de salvadoreños y extranjeros a El Salvador, tanto por el aeropuerto como por fronteras terrestres.

Además, desligó de responsabilidad al Gobierno sobre el gasto en el que deban incurrir los connacionales en otras naciones. "No quisiéramos que el salvadoreño tuviera que pagar esa prueba, pero eso no depende del Gobierno", aseguró.

Sin embargo, esto no es del todo cierto. El Gobierno estaría obligado a realizarle una prueba PCR a quienes ingresen al país según lo establece el decreto 661 con la Ley Especial de Emergencia por la pandemia covid-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía que Nayib Bukele vetó por "inconstitucional" pero la Sala de lo Constitucional lo desmintió y lo obligó a publicarlo como ley de la República.

Según el portal web del Diario Oficial, el último publicado es del 9 de septiembre y hasta entonces no se ha cumplido la orden de la Sala de lo Constitucional.

En cuanto a los salvadoreños que están en el exterior y han recibido la contestación del PCR mediante un correo electrónico dijo que este no basta y deben ir al lugar pertinente del país en que se encuentren a solicitar una validación.

Alabi dijo también que van a poner a disposición pruebas PCR en las "áreas fronterizas" para que quienes no traigan una se la practiquen, pero dijo que "son pruebas limitadas", sin especificar cuántas, y que "pueden generar complicaciones hasta que tengan el resultado de la prueba y no queremos que los salvadoreños tengan incomodidades".

Al ministro se le preguntó qué pasará entonces con los que esperan los resultados. Alabi no fue claro en decir dónde serán llevados, en qué condiciones y por cuánto tiempo. Se limitó a exponer que "el procesamiento de una prueba lleva un tiempo" y "esa persona debe estar vigilada sanitariamente hasta que se tenga el resultado de la prueba".

Actualmente hay activo un centro de cuarentena con 11 personas aisladas, según el portal oficial del Gobierno.

Por otra parte, Alabi dijo que a algunas personas que ingresen por fronteras terrestres no le exigirán la prueba dependiendo de la actividad laboral a la que se dedique. Cuando se le pidió que especificara a qué actividades se refería, Alabi dijo que "en el tránsito vamos a ir aclarando", es decir, no enlistó estas excepciones ni dijo cuándo la pondrán a disposición. Adelantó, como a manera de ejemplo, que entran en las excepciones los que transportan mercadería, a quienes le harían un análisis médico porque si no implicaría que cada vez que ingresen al país tendrían que hacerse una prueba.

Alabi justificó la exigencia del PCR a quienes llegan al país diciendo que en la mayoría de naciones están aplicando dicho protocolo.

La dificultad de salvadoreños en el exterior para regresar a El Salvador ha sido una constante desde que inició la pandemia. Primero, por la falta de un plan de repatriación para los varados a pesar de haber sido exigido por la Sala y ahora por la exigencia de un nuevo requisito.

Al consultársele en dónde se la pueden realizar las personas que de El Salvador viajan hacia otro país y se la están solicitando, el ministro contestó: "Ahí vienen las preguntas difíciles. Existe un laboratorio privado donde podría realizarse la prueba". Agregó que además de pagar en un privado pueden ir a buscar una cabina móvil de las que realizan en la calle 300 tamizajes diarios.

"Hoy existe la posiblidad de hacerse una prueba en el área privada", reiteró, al tiempo en que el Gobierno destaca como uno de sus principales logros ser uno de los países que más pruebas aplica a la población. Aseguran que rondan las 2,400 diarias, aunque, no es el mismo número de procesadas.