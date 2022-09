Alabi: no se está pensando en una cuarentena por la viruela símica

El ministro de Salud, Francisco Alabi, afirmó esta mañana que no tienen previsto imponer una cuarentena en El Salvador ante la aparición del primer caso de viruela símica en el país.

"En ningún momento se está pensando en tomar una medida de cuarentena, porque no es una enfermedad como el covid-19", afirmó el funcionario durante la entrevista Diálogo con Ernesto López, del Canal 21.

Alabi explicó que, en lo que va de 2022, no se han reportado más de 50,000 casos de viruela símica en el mundo. En cambio, en el caso del SARS-CoV-2, en el mimso periodo "ya eran millonarios los contagios".

También desestimó la posibilidad de imponer, por el momento, restricciones en las fronteras. Explicó que la Oficina Sanitaria Internacional se encarga de identificar posibles casos de esta y otras enfermedades en los puntos de entrada al país. Si hay un caso sospechoso, agregó, se toman muestras para confirmar el contagio.

No obstante, aseguró que la mayor parte de los casos no se identifican en las frontera, si no en las clínicas, cuando las personas consultan por las lesiones en la piel que ocasiona la enfermedad. En ese sentido, reiteró el llamado a identificar la sintomatología y en particular saber diferenciar dichas lesiones de las ocasionadas por otros padecimientos, como la varicela.

Alabi explicó que, a diferencia de una espinilla por ejemplo, las lesiones ocasionadas por la viruela símica aparecen en varias zonas del cuerpo y en el 75 % de los casos están presentes en manos y pies.

En cuanto a la varicela, explicó que esta provoca lesiones que tienen una forma irregular, mientras que las de la viruela símica son redondas, con un halo enrojecido, y todas se encuentran en el mismo estado. Es decir, todas están comenzando a salir o todas ya se han convertido en pústula o costra. "En cambio, en la varicela puede observar una lesión que ya se secó, otra que está con líquido y otra que está saliendo", dijo el funcionario.

Si tiene dudas sobre la enfermedad o cree estar contagiado, debe buscar atención médica de inmediato. Los lineamientos que se han compartido con el personal de salud indican que la persona contagiada no debe trasladarse al centro asistencial en transporte público, ni en taxi o Uber, sino llamar al 132. El número también está habilitado para atender dudas sobre la enfermedad.

Por otra parte, el titular del MINSAL reiteró que están vigilando 20 nexos del primer caso confirmado de la enfermedad en El Salvador y por el momento ninguno ha reportado síntomas.