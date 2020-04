Alabí pide disculpas a familia del octavo fallecido por covid-19

"Como médico, es doloroso transmitir la noticia de un fallecimiento. Y me llena más de dolor reconocer que por un error administrativo no fui exacto sobre los datos del 8º fallecido por #COVID19. Mis más sinceras disculpas a la familia doliente", escribió ayer el ministro de Salud, Francisco Alabí, en su cuenta de Twitter.

El miércoles por la noche el funcionario había notificado, por la misma vía, el fallecimiento del octavo salvadoreño víctima de la pandemia. En el anuncio hacía constar que se trata de un hombre de 62 años que ingresó de Estados Unidos.

La misma noche, en su cuenta de Twitter el ministro recibió una respuesta del usuario Carlos @carloshen82, quien le respondió: "Si te sumas al dolor de la familia porque no la contactas para obtener información veraz. Mi papá no vino de Estados Unidos, no tiene 62 años, no recibió toda la atención médica necesaria y se infectó en la vía deportiva donde ni debía estar por su edad".

Ayer el ministro dijo a LA PRENSA GRÁFICA que se tratada de un hombre de 67 años, que ingresó de Guatemala y explicó que se le dio todo el tratamiento necesario.

"Es un tema muy delicado porque tenemos mucho trabajo", reconoció el funcionario.

También en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, expresó: "Desde que llegó a la UCI, estuvimos pendientes de su evolución. Entró muy mal, pero luego mejoró unos días y nos emocionó a todos. Pensamos que saldría de esta, a pesar de la gravedad de su estado. Luego empezó a desmejorar tan rápido".

En una frase más agregó: "Perdimos la batalla. Que Dios lo reciba".

El usuario @carloshen82 también replicó al mandatario: "Pero con la familia no estuviste pendiente, NADIE estuvo pendiente. Ahora mi papá ya no está".