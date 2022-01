Alabi se da un baño de propaganda

Con un aumento confirmado en los contagios por covid-19 en El Salvador, con cifras que incluso son las más altas desde el inicio de la pandemia; con una cantidad de pruebas diarias que no cubren la demanda y exigencia de la población, que madruga para intentar conseguir una en los tamizajes comunitarios; y con el alivio de saberse sobreseído por el Tribunal de Ética Gubernamental por haber aprobado compras de botas a una empresa de su familia; el ministro de Salud, Francisco Alabi, dio un paso al frente y respondió a los escándalos que han rodeado su trabajo en los últimos días. Se sentó ante la comisión de salud de la Asamblea, encendió el micrófono y habló: "El Salvador ahora tenga (sic) uno de los manejos mejor reconocidos a nivel internacional...".

Alabi visitó ayer la Asamblea para explicar una iniciativa presentada menos de 24 horas antes con su firma, para reconocer con retribuciones extra al personal médico y otros que han estado enfrentando la pandemia.

Necesitaba el ministro de un golpe que le diera un poco de oxígeno a su imagen. Empujado por los diputados cian, lo encontró cuando estos le permitieron sentarse y hablar de todo menos de las propias disposiciones que estaba proponiendo a lo largo de los 40 minutos que duró su participación en comisión.

El funcionario comenzó a hablar pero el término covid-19 no salió de su boca hasta casi el minuto 10 de intervención. ¿Qué dijo hasta entonces? Habló de la Ley Nacer con Cariño, de capacitaciones recibidas por médicos, de "antes...", de la digitalización de servicios en 100 unidades de salud.

Al mejor estilo de entrevista de canal de televisión oficialista, Alabi pudo hablar sin que nadie lo interrumpiera. No hubo preguntas sobre cómo el ministerio ha resuelto a los familiares de médicos fallecidos durante la pandemia, algo para lo que la legislatura anterior emitió un decreto en el tema, y que fue vetado por el presidente Nayib Bukele , quien luego impulsó la misma propuesta. Pese a estar aprobada y sancionada, no se ha cumplido. Sobre ese tema, ministro y diputados cian: ni una palabra.

"Los profesionales de la salud han sido el principal respaldo de la población para poder afrontar esta enfermedad de salud pública, que a El Salvador no lo ha golpeado como ha golpeado a muchos países a nivel internacional. Eso no lo digo yo, lo dicen los entes que han reconocido el manejo de la pandemia", recitó Alabi.

Sin embargo, el tema de la pandemia quema. Con el número de contagios tan elevado, o la cantidad de vacunas aplicadas ya no convertido en titular un día sí y otro día también en los medios de comunicación oficialistas, al ministro no le convenía dar datos para evitar quedar sometido al escrutinio y tener que cambiar su versión dentro de 24 horas. De hecho, la palabra ómicron no se escuchó ni una sola vez en sus 40 minutos en comisión.

Así, luego de dedicar un par de minutos para brindar los detalles que podían leerse ya en la propuesta de decreto, Alabi volvió a saltar de tema y pasó de hablar de atender la pandemia a el trabajo para obtener vacunas para el papiloma humano, o a tener "el mayor presupuesto que se ha asignado a la cartera de Salud en lo que va del tiempo histórico".

Terminado el monólogo del ministro, siguió el de los legisladores. Aplausos, aplausos, aplausos. Lejos quedaron los tiempos en que los funcionarios rendían cuentas en el órgano legislativo.

De hecho, hace poco más de un año, el 6 de enero de 2021, Alabi estuvo en la anterior Asamblea, en la recordada participación en la que admitió que la construcción de 156 cabinas para vacunación contra covid-19 costaría $5 millones (información que posteriormente fue declarada reservada), o que no fue el MINSAL quien contrató a una empresa para dar un carnet de inmunidad a los curados de covid-19.

Ninguno de esos temas ha recibido respuesta en los 12 meses desde entonces, así como tampoco se supo cómo el MINSAL regresará al ISSS el préstamo de $25 millones que la institución le hizo al inicio de la pandemia, o porqué el Hospital El Salvador no tramitó permisos para remodelar CIFCO, y tampoco fueron parte de la agenda ayer con la visita de Alabi.

La única pregunta que apareció en comisión fue hecha por Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo), quien consultó, ante el carácter temporal de las medidas, si había algún plan a largo plazo para volverlas temporales, o cómo se está trabajando por el tema del escalafón de los médicos. Alabi respondió que está en estudio.

Renovado por el baño de propaganda y por no tener que responder preguntas; sin embargo, el único lío para Alabi fue tener que regresar a la realidad: al salir de la comisión, un periodista de LA PRENSA GRÁFICA lo esperaba para hacerle unas consultas. Tan pronto como lo identificó, el ministro de Salud abordó tan pronto como pudo su vehículo y se marchó sin siquiera volver la vista atrás.