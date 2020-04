Albergados de Usulután aún sin ser llevados a sus hogares

Los 59 albergados que se encuentran desde el 11 de marzo en el hotel Sevilla, en el departamento de Usulután, denunciaron ayer que no han sido trasladados a sus viviendas, a pesar que la tarde del viernes les notificaron que iban a ser llevados a sus casas en donde terminarían la cuarentena.

"Todos estábamos listos para salir, ya que nos dijeron que tuviéramos listas las maletas, pero no entendemos por qué ya no lo hicieron. Si es por el traslado, no hay problema, nuestros familiares pueden venir por nosotros, pero que dejen de jugar con nuestros sentimientos", dijo una de las personas en dicho centro.

Mientras que otros aseguran sentir impotencia y temor, tal es el caso de Ana, quien tiene 24 días de estar albergada en el hotel Sevilla en Usulután.

Ana, pidió anonimato, ya que dijo que no quería tener problemas con el Gobierno y porque ha sido testigo del rechazo y de la estigmatización que un sector de la población ha comenzado a mostrar contra las personas en cuarentena.

La mujer asegura que ya se había hecho la idea que iba a pasar 30 días en cuarentena en el hotel Sevilla; sin embargo, el viernes por la tarde les informaron que iban a ser llevados a sus casas.

Ana no se esperaba que la posibilidad de salir del centro de contención y por fin terminar con su cuarentena en ese lugar le generaría tanta alegría.

"Todo ha sido una ilusión. Mejor no hubieran venido a tocar la puerta y decirnos que tuviéramos lista la ropa", comentó.