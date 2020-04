Albergados en edificio Gamaliel denuncian malas condiciones, amenazas de policías y exigen pruebas de covid-19

Decenas de personas albergadas al interior del edificio Gamaliel, ubicado en la 75 avenida sur de la Colonia Escalón, en San Salvador, y que normalmente funciona como Tabernáculo Bautista Amigos de Israel, han exigido este este viernes (24.04.20) al gobierno que les realice pruebas de covid-19. Aseguran que ya han cumplido el tiempo de 30 días de cuarentena obligatoria y que no tienen información por parte de las autoridades sobre su salida. La queja es la misma que ha tenido eco en varios de los más de 80 albergues que hay en todo el país.

Foto de La Prensa/Raúl Mercado

En redes sociales, los albergados han compartido videos y fotografías en las que se ve la gran concentración de personas en un mismo espacio, sin guardar distancias y algunos de ellos sin mascarillas.

Centro de contención instalado en el edificio Gamaliel. Fotos cortesía

“Exigimos una prueba directa de covid-19. Ya cumplimos el tiempo exigido”, se lee en una pancarta colocada en el parqueo del edificio.

Denuncian que no permanecen en condiciones adecuadas, que algunas personas enfermas no han recibido atención médica y exigen que se les hagan pruebas de covid-19, porque no cuentan con las medidas ideales para evitar contagios de la enfermedad.

En el lugar, LA PRENSA GRAFICA quiso hablar con los encargados del centro de contención para conocer su versión sobre la situación pero se negaron a responder e impidieron al equipo hacer tomas del interior del parqueo.

“Este joven está en (el edificio) Gamaliel desde hace 15 días, sufre de dolor de huesos y problemas de circulación en la sangre, se le inflama el pie y no puede caminar ni sentarse siquiera. Los baños están dos pisos abajo, no se baña o lo hace en una botella. No ha tenido apoyo médico”, ha denunciado uno de los albergados vía Twitter.

Este joven está en Gamaliel desde hace 15 días, sufre de dolor de huesos y problemas de circulación en la sangre, se le inflama el pie y no puede caminar ni sentarse siquiera. Los baños están dos pisos abajo, no se baña o lo hace en una botella. No ha tenido apoyo médico. pic.twitter.com/OzIFXYwD25 — Kike Pacheco (@kikepacheco) April 24, 2020

Aseguran que además han recibido amenazas por parte de agentes policiales, sin detallar qué tipo de amenazas.

Otra de las albergadas reitera que hay personas enfermas en el edificio que no reciben la atención que requieren. “Ya presentamos denuncias a la @PDDHElSalvador (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) para darle atención humanitaria a la gente albergada, por claras violaciones al derecho a la salud”.

Centro de contención instalado en el edificio Gamaliel. Fotos cortesía

@FranAlabi hay gente enferma en el albergue del edificio Gamaliel que necesita atención médica.



Ya presentamos denuncias a la @PDDHElSalvador para darle atención humanitaria a la gente albergada, por claras violaciones al derecho a la salud. pic.twitter.com/xSuj98Rpn3 — Daniela Genovez (@DanielaGenovez) April 24, 2020

Un grupo de jóvenes afectados solicitó en días anteriores un hábeas corpus ante la Sala de la Constitucional. Un juez ejecutor habría llegado la semana anterior al edificio para inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el albergue pero su ingreso fue obstaculizado por el personal a cargo del centro de contención.

Autoridades del gobierno no se han pronunciado por el momento respecto a la situación que se vive en el centro de contención.

Centro de contención instalado en el edificio Gamaliel. Fotos cortesía