Albergados pueden salir sin prueba de coronavirus: Salud

El Ministerio de Salud (MINSAL) informó ayer que no considera necesario realizar exámenes para detectar la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, a todos los ciudadanos que están aislados en los llamados centros de contención tras ingresar de otros países. Francisco Alabi, ministro de Salud, dijo que algunos pueden salir de alta sin someterse al test.

Alabi explicó que la decisión de someter a un test de coronavirus a alguien que está en centros de aislamiento depende del análisis de un epidemiólogo. Entre los factores para determinar si los aislados son candidatos al examen están las características del local donde cumplió con la cuarentena de 30 días, impuesta por el gobierno para frenar la nueva enfermedad.

De acuerdo con el ministro, no es necesario realizar los exámenes de detección cuando un grupo de albergados terminó los 30 días de cuarentena sin síntomas relacionados con el coronavirus y no se le sumó otro integrante durante el periodo de aislamiento. La evaluación del epidemiólogo es clave, explicó Alabí, para garantizar que quienes reciben el alta para dejar el aislamiento no porten covid-19.

"Esa modularidad que se tiene en el sistema garantiza que no necesitemos a todos realizarles la prueba. Pero eso se realiza con base a la evaluación de un epidemiólogo, un especialista, que se decide en consenso para valorarle el alta", dijo el ministro durante una conferencia de prensa donde actualizó la información sobre el impacto del virus en el país.

El funcionario tomó como ejemplo a los albergados en un hotel ubicado sobre la prolongación de la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Ayer cumplieron con los 30 días de cuarentena controlada y, por la mañana, todavía no habían sido sometidos al examen que detecta si son portador del coronavirus nombrado SARS-CoV-2, que surgió en China.

"Estos pacientes han sido modulares, todo el tiempo han estado juntos, todo el tiempo han estado asintomáticos, cumplieron su cuarentena y no es necesario realizar esta prueba. Hoy por hoy, este grupo cumple sus 30 días y el epidemiólogo valorará el alta, muy probablemente esto sea en estas horas del día (ayer)", señaló. Hasta el cierre de esta nota, todavía no habían salido de la cuarentena.

Desde marzo pasado, el Gobierno salvadoreño decidió que todos los ciudadanos o diplomáticos que quisieran entrar al país debían pasar aislados en centros de contención durante 30 días. La medida buscaba reducir el impacto del virus que se convirtió en pandemia, con 1,677,256 contagiados en el mundo, de los cuales han muerto 101,732, según datos de ayer de la estadounidense Universidad Johns Hopkins.



“Las guías establecen que todos los pacientes bajo sospecha se les realice una prueba para descartar o confirmar que tengan coronavirus”.



Francisco Alabi, ministro de Salud

La atención dada por el Estado a los que están en cuarentena ha estado entre la polémica. Una queja habitual de los ciudadanos que están aislados es la poca o nula información sobre las pruebas de covid-19, así como la prohibición de poder tomar el sol, desatención a peticiones de medicamentos y amenazas con traslado a un "albergue insalubre".

"Nosotros lo que queremos como prioridad es garantizarle a los salvadoreños que, si se les va a dar el alta de su cuarentena, se les dé el alta con toda tranquilidad para ellos, para su familia y para el resto de la población. Hay que aclarar dos cosas. Uno es el manejo del paciente que es positivo para coronavirus y otro es el que se encuentra cumpliendo cuarentena. Los manejos son totalmente diferentes", agregó Alabi.

Hasta ayer por la tarde, el Gobierno consignó que tenía a 4,303 personas aisladas tras retornar de otros países, de las cuales ya recibieron el alta 1,171 (27.2 %). Son 92 locales a nivel nacional los destinados para albergarlos.

Pruebas disponibles

Carlos Alvarenga, viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, confirmó ayer que el Gobierno salvadoreño dispone de 40,000 pruebas de detección de la covid-19, la mayoría donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

"Al momento llevamos más de 3,500 pruebas (realizadas) hasta el día de ayer (jueves). Ustedes saben que empezamos con un equipo con 45 pruebas, luego duplicamos a más de 100 pruebas y se ha ido incrementando y estamos sacando actualmente más de 550 pruebas, en algunos días pasamos a 700 y próximamente en un par de semanas estamos testeando más de mil pruebas", dijo Alvarenga.

El funcionario consideró que el camino para tratar de contener la pandemia es realizar el mayor número de pruebas de detección posibles.

Entrega

Más de 10 millones de insumos médicos adquirió el Ministerio de Salud, entre los que están equipos de protección para el personal sanitario de todo el país. Ayer empezó la entrega a todos los centros de salud de El Salvador, confirmó el ministro Francisco Alabí.

Resoluciones

La Sala de lo Constitucional admitió ayer analizar dos habeas corpus de salvadoreños que están en aislamiento controlado. Ordenó al Ministerio de Salud evaluar si demandantes pueden cumplir en casa el resto de la cuarentena.