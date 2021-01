Alborotos, las deliciosas golosinas de antaño

Natividad de Mercedes Amores, de 65 años, es una apastepecana que ha dedicado 45 años de su vida a la fabricación de los ricos alborotos, una golosina a base de maicillo y miel de dulce de atado que antaño era de las pocas al alcance de niños y adultos en los pueblos.

Durante la semana, doña Natividad y su familia, producen alrededor de 2,000 alborotos. Para su elaboración utilizan 17 dulces de atado y 36 libras de maicillo tostado. La artesana asegura que el maicillo para los alborotos debe seleccionarse con cuidado para que las golosinas queden en su punto.

"Me cuesta encontrar el maicillo que sea el ideal, por eso primero agarro una libra una libra y la pongo a tostar, así se da cuenta uno si en realidad sirve", menciona. Dice que anteriormente era su fallecido esposo quien cultivaba el maicillo que ocupaban para loa alborotos.

Artesana. Natividad de Mercedes Amores elabora alborotos desde hace 45 años.

Los clientes llegan de diferentes lugares del país y del departamento de San Vicente a comprar los alborotos. Algunos compran la bolsa que cuesta $1 y otros adquieren al por mayor para revender.

"Vengo a comprar alborotos porque son deliciosos. Estos que llevo son para unos familiares que van a venir de Estados Unidos y siempre nos piden estas delicias. Tenemos aquellos recuerdos de infancia cuando consumimos estos manjares en lugar de otros dulces procesados, como los que abundan hoy", expresó Iris Jacobo, una cliente de doña Natividad.

La artesana cuenta que el proceso para la elaboración de los alborotos es trabajoso y requiere pasar mucho tiempo frente al fuego del comal.

"Primero coloco el maicillo al comal, ahí se tuesta, si es posible este proceso se hace un día antes; después hacemos la miel con los dulces de atado y por último hacemos la mezcla de estos ingredientes para obtener las bolas de los alborotos. Mis hijas y nietas me ayudan en toda esta faena. Recuerdo que yo aprendí de una comadre que me prestó un cuartillo de maicillo y me motivo para que iniciara mi venta", cuenta la emprendedora.

La familia Amores promociona sus alborotos en su página de Facebook con el nombre: Alborotos de Mercedes Amores.

Si desea saborear esta sabrosa golosina puede comprarla en casa de la familia, situada en la 4ª avenida Norte, barrio Los Ángeles, en Apastepeque, San Vicente.