Alcalde de Nejapa pide usar fondos del BID para prevención

Adolfo Barrios, Alcalde de Nejapa, dio a conocer que hará una solicitud a la Asamblea Legislativa y una carta de consideración al presidente de la República, Nayib Bukele, para que los fondos que el Gobierno ha destinado a su alcaldía para la recuperación económica por los efectos de la pandemia por covid-19 puedan ser invertidos en mitigación, luego del deslave ocurrido en Nejapa la noche del pasado 29 de octubre.

Según planteó el edil, esta acción es necesaria pues la municipalidad no cuenta con recursos debido a que el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) aún no ha sido entregado a las alcaldías.

“Hoy por hoy, el deslave y la tragedia que ocurrió deben ser un punto de inversión. Por eso es la petición”.

Adolfo Barrios, Alcalde de Nejapa.

Barrios explicó que un día después del deslave la alcaldía municipal solicitó un crédito de $100,000 para tener la posibilidad de respaldar a los afectados.

Asimismo, el alcalde manifestó que ya entregó a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, un informe donde propone terrenos en los que pueden reubicarse las 80 familias que aún se encuentran albergadas. Sin embargo, expuso que la comunicación con el ministerio ha sido deficiente.

“Estamos siempre dispuestos a colaborar y a trabajar de manera conjunta porque somos nosotros los alcaldes los que conocemos bien nuestros territorios. Por eso abogamos por un plan de reubicación que sea conveniente para nuestra gente afectada el pasado 29 de octubre”, expresó.

Asimismo dijo que están dispuestos a colaborar con las investigaciones que la Fiscalía está realizando para determinar las causas del desastre, aunque aclaró que desconoce el estado de las diligencias. “Además de tener la voluntad estamos en la obligación de proporcionar todos los documentos necesarios para que se lleve a cabo la investigación”, aseguró.

LOS HECHOS EN NEJAPA

AFECTADOS

En el deslave de Nejapa, ocurrido el 29 de octubre, murieron diez personas y más de 80 perdieron sus viviendas. La cifra exacta no se tiene de manera oficial porque no se ha hecho público el censo final de afectados. Las diferencias entre alcaldía y gobierno central no ayudan.

UN DESAPARECIDO

Miguel Maldonado todavía sigue desaparecido en la zona donde fue el deslave. Ayer Comandos de Salvamento comunicó que habían encontrado sus documentos personales y se maneja que el lunes llevarán a un agente canino de la PNC para intensificar la búsqueda.

PARQUE MEMORIAL

El Gobierno reubicará solo a las personas que perdieron sus viviendas a causa del deslave, calificadas como las de la “Zona Cero”. La ministra de vivienda, Michelle Sol también dijo ayer que hay probabilidades que la zona donde ocurrió la catástrofe se cree un parque memorial.