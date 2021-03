Alcalde Ernesto Muyshondt admite derrota en lucha por alcaldía de San Salvador

Ernesto Muyshondt, actual alcalde de San Salvador y que buscaba la reelección por el partido ARENA, aceptó los resultados del escrutinio preliminar y su derrota ante el candidato de Nuevas Ideas (NI), Mario Durán.

Muyshondt lamentó, eso sí, lo que consideró injerencia del gobierno en las elecciones, al utilizar recursos del Estado para favorecer la campaña de los candidatos de NI.

"Este ha sido el proceso más viciado en la historia electoral democrática del país. No enfrentamos a un contrincante, sino enfrentamos a una campaña de Estado", mencionó el alcalde capitaliano.

Además, Muyshondt se refirió a las elecciones legislativas, en las que NI apunta a obtener las mayorías simple y calificada; y aseguró que el gobierno ya no tendrá excusas ni a quien echar la culpa cuando ocurran problemas.

"Al Gobierno central, y a su presidente, le digo con todo el respeto, hoy ya no le quedan excusas, ya no va a tener a una Asamblea a quien culpar de sus fracasos. Ahora ya no va a tener alcaldías opositoras a quien bloquear", insistió.