Alcalde Muyshondt analizó renunciar a ARENA

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, aseguró que ha analizado renunciar al partido ARENA algo que dijo consideró anunciar el pasado lunes.

“El lunes convoqué a conferencia de prensa, mi decisión era renunciar, pero habría sido darle gusto a estos grupos que quieren destruirme y habría implicado también no poder correr como alcalde y habría dejado a la gente por la que luchamos en este momento difícil (emergencias por covid-19 y lluvias) ", dijo Muyshondt en el programa de radio Pencho y Aída.

Hace algunos meses, el alcalde anunció con un acto en el centro capitalino su intención de reelegirse como edil de San Salvador en las próximas elecciones del 28 de febrero de 2021.

En los últimos días, el alcalde ha criticado la falta de apoyo en la Asamblea Legislativa a una nueva distribución de los fondos de emergencia que serán entregados a las municipalidades y los cuales, dijo, representan desigualdad para algunas alcaldías.

Muyshondt reprocha la distribución de los 116 millones para comunas y lanza fuerte crítica a su partido

"La Asamblea Legislativa le ha dado la espalda a los sectores más afectados, haciendo una asignación totalmente injusta e irresponsable en base al criterio FODES que nada tiene que ver en una emergencia", adujo el alcalde quien este jueves presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar una nueva distribución de fondos.

Muyshondt también ha lanzado críticas al partido mencionando que "algunas decisiones están desconectadas de la realidad de la gente. Si seguir criticando las malas decisiones me va a llevar a ser expulsado o que no me dejan correr, pues será decisión del partido, pero mandarían un pésimo mensaje a la población”.